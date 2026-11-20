Chiều 20-11, Quốc hội thảo luận về dự thảo Nghị quyết chính sách đặc thù xử lý nợ lệ phí môn bài và tiền chậm nộp để tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng điều hành phiên họp. Ảnh: QUANG PHÚC

Xóa nợ lệ phí môn bài, tiền chậm nộp theo các điều kiện cụ thể

Trình bày tờ trình, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết, tính đến ngày 23-10-2026, cả nước còn hơn 2,5 triệu người nộp thuế ở trạng thái 03 (ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế) và trạng thái 06 (không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký).

“Vướng mắc về tiền thuế nợ và tiền chậm nộp tích lũy qua nhiều năm đang trở thành rào cản lớn khiến nhóm này không thể khôi phục sản xuất kinh doanh hoặc hoàn tất thủ tục đóng mã số thuế. Ngày 19-11-2026, Bộ Chính trị đã đồng ý chủ trương ban hành chính sách đặc thù này”, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn nêu rõ.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn phát biểu tại buổi thảo luận chiều 20-11. Ảnh: QUANG PHÚC

Chính phủ đề xuất hai nhóm chính sách xử lý nợ chính: xóa toàn bộ nợ gốc lệ phí môn bài (bao gồm thuế môn bài trước ngày 1-1-2017) phát sinh đến hết ngày 31-12-2025 và tiền chậm nộp tương ứng tính đến ngày 21-11-2026, tự động xử lý qua Hệ thống thông tin quản lý thuế; xóa tiền chậm nộp đối với người nộp thuế trạng thái 03 và 06 khi đã nộp đủ 100% tiền thuế nợ gốc và nộp hồ sơ hợp lệ đề nghị khôi phục hoặc chấm dứt mã số thuế, chậm nhất đến ngày 30-6-2028.

Bộ Tài chính khẳng định chính sách tuyệt đối không áp dụng đối với các khoản nợ liên quan đến trốn thuế, gian lận thuế, hóa đơn bất hợp pháp, các vụ việc đang bị thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử hoặc chi nhánh có doanh nghiệp chủ quản đang hoạt động.

Dự kiến tổng nợ gốc lệ phí môn bài đề nghị xóa khoảng 1.250 tỷ đồng (tiền chậm nộp khoảng 438 tỷ đồng); số nợ môn bài chưa hạch toán ước khoảng 15.000 tỷ đồng; tiền chậm nộp các khoản thuế khác dự kiến xóa khoảng 9.990 tỷ đồng. Chính sách dự kiến có hiệu lực từ ngày 21-11-2026 đến hết ngày 30-6-2028.

Đề nghị phân hóa mức xóa tiền chậm nộp, kiểm soát chặt nguy cơ trục lợi

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi nhất trí sự cần thiết ban hành chính sách và tán thành việc xóa nợ lệ phí môn bài.

Để bảo đảm chặt chẽ, cơ quan thẩm tra đề xuất: xóa 100% tiền chậm nộp nếu nộp đủ nợ gốc đến hết ngày 20-11-2027; chỉ giảm 50% nếu nộp đủ nợ gốc từ ngày 21-11-2027 đến hết ngày 30-6-2028.

Ủy ban đề nghị Chính phủ đánh giá riêng hơn 3.000 tỷ đồng tiền chậm nộp liên quan đến đất; yêu cầu đối chiếu kỹ dữ liệu hóa đơn với gần 1,9 triệu trường hợp ở trạng thái 06 trước khi xóa nợ. Sau ngày 30-6-2028, mọi trường hợp tồn đọng sẽ quay lại xử lý theo Luật Quản lý thuế, không gia hạn thêm.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi phát biểu tại buổi thảo luận. Ảnh: QUANG PHÚC

Đại biểu Nguyễn Văn Thân phản ánh nhiều người nộp thuế vô tình bị tạm hoãn xuất cảnh do quên nghĩa vụ thuế. Đại biểu Nguyễn Đình Xuân chỉ ra vướng mắc khi giải thể doanh nghiệp do chủ đã chết, già yếu hoặc ra nước ngoài; đề xuất cho phép tự động xóa mã số thuế sau khi thông báo công khai và bổ sung quy định cho phép người nộp thuế được xuất cảnh bình thường trong thời gian làm thủ tục đóng mã số thuế.

Đại biểu Nguyễn Văn Thân (TPHCM) phát biểu tại buổi thảo luận. Ảnh: QUANG PHÚC

Tiếp thu các ý kiến đại biểu, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết đang phối hợp chặt chẽ với Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) để kết nối dữ liệu. Bộ trưởng nhấn mạnh: "Ngay sau khi thực hiện hoàn thành nghĩa vụ thuế thì trạng thái tạm hoãn xuất cảnh sẽ được xử lý".

Về chống trục lợi, Bộ Tài chính đã chỉ đạo chốt toàn bộ danh sách và trạng thái nợ trên sổ sách tính đến ngày 23-10-2026.

ANH PHƯƠNG