Ngày 20-11, UBND phường Tân Hiệp (TPHCM) tổ chức bốc thăm công khai chọn vị trí nền tái định cư cho 6 hộ gia đình, cá nhân đủ điều kiện thuộc Dự án thành phần 1 giải phóng mặt bằng đường cao tốc TPHCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành, đoạn qua địa bàn phường.

Buổi bốc thăm diễn ra dưới sự tham dự và giám sát của ông Lê Văn Nhi Đồng, Phó Chủ tịch UBND phường Tân Hiệp, cùng đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND phường, Công an phường và các đơn vị liên quan.

Cán bộ chuyên môn chuẩn bị công tác bốc thăm chọn nền tái định cư

Trước khi tiến hành bốc thăm, cán bộ chuyên môn hoàn tất công tác chuẩn bị. Ông Lê Văn Nhi Đồng đề nghị các đơn vị thực hiện đúng trình tự, thủ tục, bảo đảm công khai, khách quan và tạo điều kiện để người dân trực tiếp giám sát.

Tại chương trình, ban tổ chức công bố sơ đồ mặt bằng, diện tích, đơn giá từng nền và phổ biến quy chế. Theo thứ tự trong danh sách, mỗi hộ trực tiếp bốc một phiếu; số hiệu nền trúng thăm được công bố ngay tại buổi làm việc.

Kết quả bốc thăm đã xác định được vị trí nền tái định cư cho 6 hộ gia đình, cá nhân tại Khu dân cư - Tái định cư phường Tân Hiệp. Các nền này được bố trí từ quỹ 7 nền thuộc lô G (từ G1 đến G7); nền còn lại tiếp tục giao UBND phường quản lý theo quy định.

Theo UBND phường Tân Hiệp, đây là bước quan trọng trong công tác bồi thường, hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án đường cao tốc TPHCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành, làm cơ sở để cơ quan chuyên môn hoàn thiện thủ tục giao đất, thực hiện nghĩa vụ tài chính và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

XUÂN TRUNG