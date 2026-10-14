Tưởng nhớ, tri ân các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc

Đọc điếu văn tại lễ truy điệu 731 liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường khẳng định thành phố sẽ bền bỉ tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, chung tay xoa dịu nỗi đau mất mát của các gia đình.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương

Sáng 14-10, Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu 7 phối hợp với Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM trang trọng tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TPHCM). Sau lễ truy điệu, hài cốt 731 liệt sĩ được đưa về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM.

Dự lễ có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước: Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Minh Triết, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; Trương Tấn Sang, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội; Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư.

Cùng dự có các đồng chí: Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước; Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; Đặng Thị Ngọc Thịnh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước; Huỳnh Đảm, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Lãnh đạo Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu 7 có Trung tướng Trần Vinh Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo TPHCM dâng hương

Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo TPHCM dự lễ có các đồng chí: Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Thiện Nhân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Văn Nên, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, Trưởng Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TPHCM.

Tham dự còn có các tướng lĩnh, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, cựu chiến binh; đại diện các gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình có công với đất nước; đại biểu các chức sắc tôn giáo, dân tộc, người dân TPHCM và đại diện cơ quan lãnh sự Hoa Kỳ, Australia tại TPHCM.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết khiêng giá khiêng hài cốt liệt sĩ lên xe để di chuyển đến Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM

Các đoàn đại biểu thành kính dâng hoa, dâng hương, dành một phút mặc niệm, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với các liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Biến sự đợi chờ thành hành động cụ thể

Đọc điếu văn, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường thành kính tưởng nhớ, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, các bậc cách mạng tiền bối và các Anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu ngoan cường, anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường đọc điếu văn tại lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường tri ân các đồng chí lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng và đồng bào yêu nước đã hy sinh, cống hiến cho độc lập của Tổ quốc, tự do của nhân dân.

Điếu văn nhắc nhớ những đoàn quân tiến vào thành phố năm ấy. Các anh, các chị đến từ những miền quê, hoàn cảnh khác nhau; là nông dân, công nhân, thợ thủ công, giáo viên, sinh viên, có đạo hoặc không có đạo. Ở tuổi đôi mươi, họ cùng chung lý tưởng cách mạng, khát vọng độc lập dân tộc, non sông liền một mối, đất nước hòa bình, thống nhất, tự do, hạnh phúc.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khiêng giá khiêng hài cốt liệt sĩ lên xe để di chuyển đến Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM

Phát huy truyền thống thủy chung, trọng nghĩa, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, Đảng bộ, lực lượng vũ trang Quân khu 7 cùng Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân TPHCM quyết tâm thực hiện hoài bão của các liệt sĩ, ra sức xây dựng, bảo vệ đất nước, vững bước trên con đường Đảng, Bác Hồ và nhân dân đã lựa chọn.

“Chúng tôi sẽ chung tay xoa dịu nỗi đau mất mát, biến những mòn mỏi đợi chờ của thân nhân gia đình liệt sĩ thành hành động cụ thể. Công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ cũng như việc chăm sóc, tôn tạo các nghĩa trang liệt sĩ và các công trình ghi công đã, đang và nhất định sẽ luôn được thành phố quan tâm, bền bỉ thực hiện tích cực, hiệu quả”, Phó Chủ tịch UBND TPHCM khẳng định.

Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang khiêng giá khiêng hài cốt liệt sĩ lên xe để di chuyển đến Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM

Gần 60 năm cho một cuộc trở về

Từ ngày 23-6 đến 5-10, Đội K74 cùng các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập 731 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng. Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” vẫn tiếp tục.

Người dân thành kính tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: MẠNH THẮNG

Gần 60 năm qua, thành phố không ngừng đổi thay, nhưng trong khu đất nghĩa trang đô Thành năm nào, nhiều người lính vẫn nằm lại. Nhắc đến hành trình tìm kiếm, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường xúc động nói về những chiến sĩ trẻ, bác sĩ cựu binh ngày ngày tỉ mẩn, nhẹ khẽ gạt đất, ráp mối, định hình hài cốt, cố gắng kết nối những dấu tích bị thời gian và chiến tranh làm phai mờ.

“Do điều kiện chiến tranh ác liệt và lớp bụi thời gian kéo dài, phần lớn hài cốt của các liệt sĩ đợt này chưa xác định được tên, tuổi, quê quán. Song dù quê quán ở đâu, kính xin hương hồn các liệt sĩ hãy xem quê hương TPHCM là nơi đất lành để các anh, các chị yên nghỉ”, lời điếu nêu.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được và Trung tướng Trương Mạnh Dũng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam khiêng giá khiêng hài cốt liệt sĩ lên xe để di chuyển đến Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM

Cùng với hài cốt liệt sĩ là những di vật: bức ảnh phai mờ, lọ dầu gió, chiếc lược, chiếc kẹp lá, sợi dây chuyền, chiếc nhẫn, thắt lưng, bi đông, dép cao su, võng, tăng và vũ khí.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường cũng nhắc đến những mẫu sinh phẩm còn lại và công tác thu nhận mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính đang được triển khai trên cả nước, phục vụ phân tích, lưu trữ tại ngân hàng gene quốc gia. TPHCM sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội hay phương pháp nào để tiếp tục hành trình tìm kiếm đồng đội hy sinh.

Người dân cùng những đoá hoa trắng đứng bên đường tiễn biệt các liệt sĩ

“Hôm nay chúng ta trang trọng tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt của 731 anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú đã cống hiến trọn tuổi thanh xuân, ngã xuống cho màu xanh đất nước, trở về với đất mẹ. Từ nay các anh, các chị sẽ được yên nghỉ bên cạnh đồng chí, đồng đội và trong tình thương yêu vô hạn của những người đang sống. Với tất cả lòng thành kính và lòng biết ơn sâu sắc, chúng ta cùng cầu mong cho anh linh các liệt sĩ, những người con bất tử của dân tộc được yên nghỉ bình an trong cõi vĩnh hằng. Tổ quốc và nhân dân đời đời ghi nhớ công ơn của các anh hùng liệt sĩ”, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường đọc lời điếu.

Người dân thành kính tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: MẠNH THẮNG

NHÓM PV