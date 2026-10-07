Cuba cho phép cá nhân nhập khẩu hàng hóa thương mại

Chính phủ Cuba vừa ban hành quy định mới, cho phép cá nhân làm thủ tục nhập khẩu đối với hàng hóa vượt mức phi thương mại hoặc được Hải quan xác định có tính chất kinh doanh, với thuế và phí thanh toán bằng USD.

Theo trang tin Cubainformación, các văn bản mới gồm Nghị định-Luật 132/2026 và hai nghị quyết về thuế, hải quan có hiệu lực từ ngày 12-10.

Theo đó, khi phát hiện hàng hóa vượt mức cho phép hoặc có tính chất thương mại, Hải quan sẽ xử lý phần hàng này theo thủ tục nhập khẩu thương mại. Người nhập khẩu có thể lựa chọn làm thủ tục và nộp các khoản thuế, phí tương ứng bằng USD.

Nếu không đồng ý, người mang hàng có thể yêu cầu gửi trả. Trường hợp không thanh toán hoặc không gửi trả, Hải quan sẽ áp dụng biện pháp hành chính theo quy định.

Tại Sân bay quốc tế José Martí ở Havana, Cuba. Ảnh: CUBADEBATE

Đối với hàng hóa mang theo trong hành lý, phần giá trị vượt mức cho phép chịu thuế lũy tiến từ 15% đến 30%. Hàng hóa gửi qua đường vận chuyển chịu thuế 30%, cùng phí dịch vụ hải quan từ 2 đến 50 USD tùy giá trị hàng hóa.

Cơ chế mới cũng cho phép mỗi cá nhân nhập khẩu tối đa 5 điện thoại di động và 3 thiết bị máy tính. Mỗi người được nhập khẩu một lần một ô tô hoặc xe thể thao đa dụng (SUV) chạy hoàn toàn bằng điện và được miễn thuế nếu đi kèm trạm sạc sử dụng năng lượng tái tạo. Tất cả các khoản thuế và phí bắt buộc thanh toán bằng thẻ quốc tế, thẻ nội địa bằng USD hoặc tiền mặt tại các điểm ấn định ở sân bay.

Biện pháp này nhằm đưa dòng hàng hóa thương mại qua các kênh phi thương mại vào khuôn khổ quản lý và thuế quan, trong bối cảnh Cuba triển khai gói 176 biện pháp nhằm phục hồi nền kinh tế đang gặp khó khăn về thanh khoản và nguồn cung.

HUYỀN HƯƠNG