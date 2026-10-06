UAV tấn công tàu hàng ở Biển Đen, 1 người thiệt mạng

Bộ Ngoại giao Azerbaijan ngày 6-10 xác nhận một công dân nước này thiệt mạng và một người khác mất tích, sau khi tàu chở hàng Royad Mammadov bị tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) ở Biển Đen, gần bờ biển Romania.

Tàu Royad Mammadov nghiêng và chìm một phần sau vụ UAV tấn công trên Biển Đen. Ảnh: MAI - BỘ NỘI VỤ ROMANIA

Hãng tin APA của Azerbaijan dẫn thông báo của Bộ Ngoại giao nước này cho biết vụ việc xảy ra ngày 5-10, khiến thuyền trưởng Rustam Hasanov thiệt mạng và một công dân Azerbaijan khác, tên Muhammad Suleymanzade, được xác định mất tích. Những người còn lại được giải cứu, trong đó 3 người phải nhập viện.

Phía Azerbaijan đang phối hợp với các cơ quan chức năng của những quốc gia liên quan để tìm kiếm người mất tích, triển khai các biện pháp hỗ trợ y tế và các thủ tục cần thiết cho công dân nước này, đồng thời đưa thi thể nạn nhân về nước.

Cơ quan này đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân, đồng thời khuyến cáo công dân Azerbaijan không đến hoặc làm việc tại những khu vực đang diễn ra hoạt động quân sự, an ninh bất ổn, đặc biệt trên các tuyến đường nguy hiểm.

Royad Mammadov là tàu chở hàng tổng hợp được đóng năm 2006, mang cờ Liên bang Saint Kitts và Nevis ở Caribe. Tàu rời cảng Izmail của Ukraine ngày 18 - 9 và dự kiến ​​​​sẽ đến Ravenna (Italy) ngày 12 - 10.

HUYỀN HƯƠNG