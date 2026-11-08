Hơn 3.000 vị trí tuyển dụng tại Ngày hội Thực tập và việc làm UEH

Ngày 8-11, tại TPHCM, gần 40 doanh nghiệp tham gia Ngày hội Thực tập và việc làm đợt 2 năm 2026 của Đại học Kinh tế TPHCM (UEH), giới thiệu hơn 3.000 vị trí tuyển dụng. Trong khuôn khổ ngày hội, sinh viên Lê Vân Anh đoạt quán quân cuộc thi Chinh phục nhà tuyển dụng.

Sinh viên tìm kiếm thông tin tại các gian hàng của doanh nghiệp. Ảnh: CÔNG CHƯƠNG

Gặp nhà tuyển dụng và thử sức phỏng vấn

Diễn ra từ ngày 4 đến 8-11, ngày hội kết hợp hoạt động trực tuyến với tuyển dụng trực tiếp tại cơ sở UEH ở 279 Nguyễn Tri Phương, phường Diên Hồng, TPHCM. Tại 33 gian hàng, ứng viên có thể tìm hiểu yêu cầu công việc và phỏng vấn trực tiếp với doanh nghiệp trong các lĩnh vực tài chính, công nghệ, thương mại điện tử, logistics, sản xuất… Thông tin tuyển dụng cũng được đăng trên nền tảng sự kiện và cổng thông tin việc làm của UEH.

Sinh viên tham gia phỏng vấn trực tiếp với các doanh nghiệp. Ảnh: CÔNG CHƯƠNG

Trước ngày tuyển dụng trực tiếp, sinh viên được tư vấn chỉnh sửa hồ sơ, phỏng vấn thử với chuyên gia và tham gia các buổi chuyên đề về phân tích dữ liệu, bán hàng trong ngành hàng tiêu dùng nhanh và trí tuệ cảm xúc. Chương trình cũng có hoạt động định hướng nghề nghiệp dành cho sinh viên năm nhất, năm hai. Ngày 8-11, khu vực AI Career Zone giới thiệu các công cụ hỗ trợ rà soát CV và tìm hiểu hướng đi nghề nghiệp.

GS-TS Nguyễn Khắc Quốc Bảo, Phó Giám đốc UEH, phát biểu tại vòng chung kết cuộc thi Chinh phục nhà tuyển dụng. Ảnh: CÔNG CHƯƠNG

Phát biểu tại vòng chung kết cuộc thi Chinh phục nhà tuyển dụng, GS-TS Nguyễn Khắc Quốc Bảo, Phó Giám đốc UEH, cho rằng kiến thức và kỹ năng gắn với một công việc cụ thể có thể sớm lạc hậu khi công nghệ và nhu cầu tuyển dụng thay đổi nhanh. Vì vậy, UEH chú trọng rèn năng lực tự học, tự nghiên cứu và thích ứng để sinh viên có thể tiếp tục học khi đã đi làm.

Từ những email từ chối đến ngôi quán quân

Cuộc thi Chinh phục nhà tuyển dụng năm 2026 (UEH Future Workforce) thu hút hơn 1.000 thí sinh tại TPHCM qua 4 vòng thi. Sáng 8-11, gần 300 khán giả theo dõi vòng chung kết tại hội trường. Theo bảng kết quả, Lê Vân Anh, sinh viên năm 4 ngành Kinh doanh quốc tế ISB, đoạt quán quân. Đào Thị Anh Thư đoạt giải nhì, Nguyễn Bảo Xuân Mai đoạt giải ba. Hai giải khuyến khích thuộc về Lâm Thanh Sơn và Nguyễn Công Bằng.

Sinh viên Lê Vân Anh trình bày phần thi của mình. Ảnh: CÔNG CHƯƠNG

Trong phần thi mở đầu, Vân Anh kể bằng tiếng Anh về những email từ chối từng khiến mình hoài nghi con đường tư vấn doanh nghiệp. Khi Vân Anh tự hỏi mình có đủ năng lực để cạnh tranh với các ứng viên khác, mẹ nhắc rằng việc có mặt ở vòng tuyển chọn đã là một cơ hội do chính Vân Anh giành được. Vân Anh tập phân tích tình huống, luyện phỏng vấn và chọn làm việc tại một công ty tư vấn quy mô nhỏ để trực tiếp xử lý các bài toán của doanh nghiệp.

Trích đoạn Lê Vân Anh trình bày phần thi của mình.

Khi được hỏi trải nghiệm nào ngoài công việc giúp mình chuẩn bị cho nghề, Vân Anh nhắc đến sáu tháng ở Đức. Theo Vân Anh, việc làm quen với môi trường mới giúp rèn khả năng thích ứng, một kỹ năng cần thiết khi người làm tư vấn phải nhanh chóng tìm hiểu lĩnh vực hoạt động của từng khách hàng.

Sinh viên Đào Thị Anh Thư trình bày phần thi của mình. Ảnh: CÔNG CHƯƠNG

Từng là học sinh chuyên Tin, Đào Thị Anh Thư chọn theo đuổi logistics và quản trị chuỗi cung ứng sau khi học kinh tế quốc tế, đi làm và tham gia các cuộc thi giải quyết tình huống. Hiện làm công việc hoạch định nguyên vật liệu tại AB InBev, Thư đặt mục tiêu vững chuyên môn trước khi dẫn dắt một nhóm nhỏ.

Sinh viên Nguyễn Bảo Xuân Mai trình bày phần thi của mình. Ảnh: CÔNG CHƯƠNG

Nguyễn Bảo Xuân Mai ví hành trình chọn nghề với một bức tranh ghép. Qua kỳ thực tập lập kế hoạch truyền thông tại Publicis Groupe, Mai muốn làm tiếp thị thương hiệu và dùng hiểu biết về người tiêu dùng để góp phần xây dựng chiến lược.

Lâm Thanh Sơn kể những lần tranh biện và tham gia hoạt động sinh viên giúp anh học cách bảo vệ quan điểm, lắng nghe và đại diện cho tập thể. Sơn muốn đưa những kỹ năng đó vào công việc tuyển dụng và xây dựng thương hiệu nhà tuyển dụng.

Nguyễn Công Bằng mang một chiếc la bàn lên sân khấu để nói về hướng đi của mình. Từng làm trợ giảng tiếng Anh và xây dựng nội dung học tập trên TikTok, Bằng đặt mục tiêu đảm nhận công việc đầu tiên trong lĩnh vực đào tạo và phát triển nhân sự vào năm 2028.

CÔNG CHƯƠNG