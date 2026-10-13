Việt Nam, Lào, Campuchia củng cố hợp tác quốc phòng, tăng cường tin cậy

Ngày 13-10, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã tiếp Đại tướng Khamlieng Outhakaisone, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào và Đại tướng Tea Seiha, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia. Ảnh: VIẾT CHUNG

Tại buổi tiếp Đại tướng Khamlieng Outhakaisone và đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Lào, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, hợp tác quốc phòng - an ninh là một trụ cột quan trọng của quan hệ song phương Việt Nam - Lào; đồng thời đánh giá cao vai trò của Bộ Quốc phòng và quân đội hai nước trong triển khai các thỏa thuận cấp cao, tăng cường tin cậy, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để tập trung phát triển kinh tế - xã hội.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tin tưởng chuyến thăm của Đại tướng Khamlieng Outhakaisone sẽ góp phần cụ thể hóa sâu sắc hơn nội hàm "gắn kết chiến lược" giữa hai Bộ Quốc phòng và quân đội hai nước.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Đại tướng Khamliang Outhakaysone, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào. Ảnh: VIẾT CHUNG

Thủ tướng đề nghị hai bên tiếp tục phát huy hiệu quả các cơ chế, thỏa thuận hợp tác, củng cố tin cậy chính trị - chiến lược, tăng cường chia sẻ và bảo vệ lợi ích chính đáng của nhau; phối hợp nâng cao năng lực phòng thủ, thúc đẩy hợp tác công nghiệp quốc phòng và đào tạo nguồn nhân lực; đẩy mạnh hợp tác trong công tác chính trị, xây dựng quân đội hai nước vững mạnh, thực sự là lực lượng trung thành, tin cậy tuyệt đối của Đảng, Nhà nước và nhân dân mỗi nước.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Khamlieng Outhakaisone nhận xét, quan hệ Việt Nam - Lào ngày càng phát triển sâu sắc, hiệu quả, trong đó hợp tác quốc phòng tiếp tục là trụ cột quan trọng; khẳng định Bộ Quốc phòng Lào sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng Việt Nam triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao và thỏa thuận giữa hai bộ, góp phần củng cố quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Lào - Việt Nam.

Đại tướng Khamlieng Outhakaisone nhấn mạnh, dù tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, quan hệ đặc biệt Lào - Việt sẽ luôn bền vững, được hai Đảng, hai Nhà nước, quân đội và nhân dân hai nước gìn giữ, vun đắp.

Trên tinh thần đó, hai bên sẽ phối hợp chuẩn bị và tổ chức tốt các hoạt động trong khuôn khổ "Năm Đoàn kết Hữu nghị 2027" kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 50 năm ký Hiệp ước Hữu nghị và hợp tác giữa hai nước, góp phần giáo dục truyền thống, nâng cao nhận thức cho nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, về quan hệ đoàn kết, hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào.

* Tại buổi tiếp Đại tướng Tea Seiha, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia và đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Campuchia, Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá cao chuyến thăm và các hoạt động tại Việt Nam của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Tea Seiha, thể hiện sinh động truyền thống đoàn kết, hữu nghị và gắn bó giữa Việt Nam và Campuchia, cũng như giữa quân đội ba nước Việt Nam - Campuchia - Lào.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Đại tướng Tea Seiha, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia. Ảnh VIẾT CHUNG

Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Chính phủ Việt Nam luôn ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi nhất để hợp tác giữa Bộ Quốc phòng và Quân đội hai nước ngày càng phát triển bền chặt, thực chất và hiệu quả.

Thủ tướng đề nghị hai bên tăng cường trao đổi về các vấn đề chiến lược; coi trọng đào tạo cán bộ, nhất là đào tạo chuyên ngành và ngôn ngữ của nhau; thúc đẩy công tác phân giới cắm mốc và quản lý biên giới trên đất liền, kết nối hạ tầng biên giới, cửa khẩu; tạo điều kiện cho doanh nghiệp hai nước, trong đó có doanh nghiệp quốc phòng, mở rộng hợp tác; tiếp tục phối hợp tìm kiếm, quy tập và hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Tea Seiha cảm ơn sự hỗ trợ của Việt Nam thời gian qua trong công tác đào tạo và khám chữa bệnh; khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với phía Việt Nam triển khai hiệu quả các thỏa thuận và kế hoạch hợp tác giữa hai Bộ Quốc phòng, nhất là các nội dung liên quan đến tham vấn chính sách, hợp tác hậu cần, trao đổi và giao lưu sĩ quan trẻ.

Hai bên cũng sẽ phối hợp chuẩn bị và tổ chức tốt các hoạt động trong “Năm Hữu nghị 2027” kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, góp phần giáo dục, nâng cao nhận thức cho nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, về quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa Campuchia và Việt Nam.

Đại tướng Khamlieng Outhakaisone, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào và Đại tướng Tea Seiha, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia, đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam, tham dự cuộc gặp thường niên giữa Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia lần thứ 10 và chứng kiến cuộc diễn tập chung về phòng thủ dân sự giữa quân đội ba nước lần thứ 5.

LÂM NGUYÊN