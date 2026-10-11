Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Trung Quốc và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ hai Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam với Nhân đại toàn quốc Trung Quốc, chiều 11-10, tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến đồng chí Vương Hộ Ninh, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Chủ tịch Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Chủ tịch Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc Vương Hộ Ninh. Ảnh: TTXVN

Tại cuộc hội kiến, hai bên đánh giá cao những bước phát triển quan trọng, toàn diện của quan hệ Việt - Trung thời gian qua, trong đó, tin cậy chính trị ngày càng được củng cố; quan hệ giao lưu, hợp tác giữa các cơ quan lập pháp, tổ chức Mặt trận, Chính hiệp hai nước ngày càng sâu sắc; hợp tác thực chất trên các lĩnh vực đạt nhiều đột phá mới; giao lưu nhân dân sôi động, phong phú.

Để củng cố hơn nữa ba nền tảng chính trị, vật chất, xã hội của quan hệ hai Đảng, hai nước thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị hai bên tiếp tục thúc đẩy duy trì trao đổi cấp cao và các cấp, đẩy mạnh hợp tác quốc phòng - an ninh, ủng hộ sự nghiệp phát triển và nâng cao vai trò, vị thế quốc tế của hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn mong muốn hai bên tăng cường triển khai hiệu quả hợp tác về kinh tế - thương mại, đầu tư, tăng cường gắn kết, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân, trọng tâm là đẩy nhanh hợp tác xây dựng các tuyến đường sắt kết nối hai nước và liên vận quốc tế; mở cửa hơn nữa thị trường cho nông sản Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại cuộc hội kiến. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị hai bên phát huy hơn nữa vai trò đặc biệt quan trọng của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc trong việc củng cố nền tảng ý dân; tăng cường giao lưu, trao đổi giữa các đoàn thể nhân dân hai nước; đẩy mạnh tuyên truyền hữu nghị về quan hệ Việt - Trung.

Nhất trí với các đề xuất hợp tác của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Chính hiệp Toàn quốc Vương Hộ Ninh đề nghị hai bên tiếp tục thúc đẩy đồng bộ hợp tác trên tất cả các kênh, các cấp, triển khai tốt các kế hoạch trao đổi cấp cao; phát huy tốt các cơ chế Đối thoại chiến lược 3+3 ngoại giao - quốc phòng - công an và Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương; tăng cường hợp tác trao đổi lý luận và kinh nghiệm về xây dựng Đảng và quản trị đất nước.

Đồng thời đẩy mạnh hơn nữa kết nối chiến lược phát triển chất lượng cao giữa hai nước; thúc đẩy hợp tác về thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ, trí tuệ nhân tạo, kinh tế số, kinh tế xanh sớm đạt tiến triển cụ thể.

Đồng chí Vương Hộ Ninh khẳng định Trung Quốc sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi nhập khẩu hơn nữa hàng nông sản của Việt Nam và ủng hộ các doanh nghiệp Trung Quốc tăng cường đầu tư vào Việt Nam.

Chủ tịch Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc Vương Hộ Ninh phát biểu tại cuộc hội kiến. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc bày tỏ trân trọng những đóng góp quan trọng của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đối với hợp tác hữu nghị giữa Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Đồng chí khẳng định Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc coi trọng và ủng hộ giao lưu hữu nghị giữa các tầng lớp nhân dân hai nước, nhất là thế hệ trẻ; đề nghị hai bên triển khai tốt các chương trình giao lưu nhân dân như Hành trình đỏ; tổ chức tốt Năm Hợp tác du lịch Trung - Việt; kiểm soát và giải quyết tốt hơn bất đồng, góp phần duy trì hòa bình, ổn định trên biển và khu vực.

Cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc; thăm và khảo sát điểm liên lạc lập pháp Nam Ma Phòng ở quận Triều Dương; tham dự tọa đàm trao đổi kinh nghiệm với Nhân đại ba cấp thành phố Bắc Kinh.

TTXVN