Đoàn đại biểu TPHCM thăm, làm việc tại Đức và Slovakia

Từ ngày 11-10 đến ngày 20-10, Đoàn đại biểu TPHCM do đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM, làm trưởng đoàn đi thăm và làm việc tại Cộng hòa Liên bang Đức và Cộng hòa Slovakia.

Đi cùng đoàn có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM: Dương Trọng Hiếu, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM; Trần Văn Tuấn, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM.

Chuyến công tác nhằm học tập, trao đổi kinh nghiệm về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đồng thời thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác với các địa phương, đối tác tại Đức và Slovakia trong lĩnh vực khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và quản trị đô thị.

Trao đổi kinh nghiệm phòng, chống tham nhũng

Trong khuôn khổ chuyến công tác, từ ngày 12 đến 13-10 (giờ địa phương), Đoàn đại biểu TPHCM đã có nhiều hoạt động tại thủ đô Berlin và TP Leipzig (Đức).

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong và Trưởng Công tố viên cấp cao kiêm Giám đốc Trung tâm Phòng chống tham nhũng Thomas Fels. Ảnh: MINH QUẾ

Tại thủ đô Berlin, đoàn đến làm việc với Trung tâm Phòng chống tham nhũng (thuộc Viện Công tố cấp cao Berlin). Đây là trung tâm giữ vai trò đầu mối trong tiếp nhận thông tin, tư vấn phòng ngừa và phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền xử lý dấu hiệu tham nhũng.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong và ông Thomas Fels, Trưởng Công tố viên cấp cao kiêm Giám đốc Trung tâm Phòng chống tham nhũng, đã trao đổi về những kinh nghiệm phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM, những kinh nghiệm thực tiễn của Trung tâm Phòng chống tham nhũng sẽ là nguồn tham khảo hữu ích, góp phần giúp TPHCM tiếp tục hoàn thiện công tác quản lý nhà nước, nâng cao hiệu quả phòng, chống tham nhũng, xây dựng nền hành chính minh bạch, chuyên nghiệp và hiện đại.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong đến làm việc với Trung tâm Phòng chống tham nhũng (thuộc Viện Công tố cấp cao Berlin). Ảnh: MINH QUẾ

Trao đổi với đoàn công tác, ông Thomas Fels cho biết, trung tâm sẵn sàng trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm với TPHCM trong xây dựng cơ chế phòng ngừa tham nhũng, kiểm soát xung đột lợi ích, tiếp nhận và xử lý thông tin, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan chức năng cũng như ứng dụng công nghệ và xây dựng văn hóa liêm chính trong khu vực công.

Thúc đẩy hợp tác về quản trị đô thị

Tại TP Leipzig (Đức), Đoàn đại biểu TPHCM có buổi làm việc với TS Martina Munch, Phó Thị trưởng TP Leipzig phụ trách các vấn đề xã hội, y tế và đa dạng. Hai bên trao đổi về việc tăng cường, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực y tế, đổi mới sáng tạo trong chăm sóc sức khoẻ, an sinh xã hội, quản trị đô thị và thúc đẩy giao lưu nhân dân giữa hai thành phố.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong làm việc với TS Martina Munch, Phó Thị trưởng TP Leipzig phụ trách các vấn đề xã hội, y tế và đa dạng. Ảnh: MINH QUẾ

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong khẳng định, trên nền tảng quan hệ “Thành phố Đối tác” và tình hữu nghị gắn bó, quan hệ hợp tác giữa TPHCM - TP Leipzig sẽ tiếp tục phát triển, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân cả hai địa phương, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam – Đức.

Đoàn đại biểu TPHCM tham quan tìm hiểu mô hình quản trị đô thị TP Leipzig. Ảnh: MINH QUẾ

Tiếp đó, Đoàn đại biểu TPHCM đến làm việc tại Trung tâm Nghiên cứu Môi trường Helmholtz (UFZ) và Công ty Tilia GmbH (TP Leipzig, Cộng hòa Liên bang Đức) nhằm trao đổi kinh nghiệm trong việc triển khai các giải pháp kết hợp quản lý không gian xanh, quản lý nước mưa và giảm ngập...

Đoàn đại biểu TPHCM làm việc tại Trung tâm Nghiên cứu Môi trường Helmholtz (UFZ) và Công ty Tilia GmbH. Ảnh: MINH QUẾ

Trao đổi về các giải pháp ứng dụng dữ liệu trong quản trị đô thị; xử lý nước thải và kinh tế tuần hoàn; nghiên cứu và triển khai hợp tác, kết nối Trung tâm Nghiên cứu Môi trường Helmholtz (UFZ) và Công ty Tilia GmbH với các cơ quan chuyên môn, viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp hạ tầng của TPHCM; tổ chức trao đổi chuyên gia, bồi dưỡng cán bộ.

Đoàn đại biểu TPHCM đã đến thăm, làm việc tại Đại sứ quán Việt Nam tại thủ đô Berlin (Đức). Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong gửi lời thăm hỏi thân tình đến toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Berlin. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong đến thăm, làm việc tại Đại sứ quán Việt Nam tại thủ đô Berlin (Đức). Ảnh: MINH QUẾ Đồng chí bày tỏ tin tưởng, Đại sứ quán sẽ tiếp tục ủng hộ và thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa TPHCM và các địa phương, đối tác Đức. TPHCM sẵn sàng là hậu phương vững chắc để Đại sứ quán hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, trọng trách mà Đảng và Nhà nước giao. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM gửi lời thăm hỏi thân tình đến toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại thủ đô Berlin. Đồng chí trân trọng ghi nhận những đóng góp tích cực của Đại sứ quán trong thúc đẩy hợp tác song phương, hỗ trợ các địa phương và kết nối cộng đồng người Việt tại Đức. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong cùng đoàn công tác thăm, làm việc tại Đại sứ quán Việt Nam tại thủ đô Berlin. Ảnh: MINH QUẾ Đối với TPHCM, Cộng hòa Liên bang Đức là đối tác châu Âu có nền tảng hợp tác lâu dài và thực chất. Ngôi nhà Đức và Trường Đại học Việt - Đức là những dấu ấn nổi bật, biểu tượng của quan hệ Việt Nam - Đức trên địa bàn TPHCM. TPHCM duy trì quan hệ hữu nghị, hợp tác với 3 địa phương: Leipzig, Frankfurt, Heidelberg. Đến ngày 30-9-2026, Cộng hòa Liên bang Đức có 316 dự án đầu tư tại TPHCM, với tổng vốn khoảng 742 triệu USD.

VĂN MINH - MINH QUẾ