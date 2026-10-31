Đồng bộ giải pháp thúc đẩy tăng trưởng, kiểm soát lạm phát

Phát biểu trước Quốc hội tại phiên họp ngày 31-10, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh, dù chịu nhiều sức ép lớn từ biến động địa chính trị thế giới, GDP 9 tháng đầu năm của Việt Nam vẫn đạt mức tăng trưởng ấn tượng 9,01%, đưa nước ta vào nhóm các quốc gia có tốc độ tăng trưởng cao nhất thế giới.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng phát biểu tại phiên họp sáng 31-10. Ảnh: QUANG PHÚC

Giảm thuế xăng dầu, kiểm soát giá cả để kiềm chế lạm phát

Phó Thủ tướng Chính phủ khẳng định, kết quả tăng trưởng kinh tế luôn gắn liền với cải thiện đời sống người dân và an sinh xã hội. Bên cạnh việc hỗ trợ khoảng 360.000 tỷ đồng thông qua các chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, Chính phủ dành hơn 200.000 tỷ đồng triển khai các chương trình an sinh xã hội, y tế, giáo dục (như xây dựng trường bán trú liên cấp tại các xã biên giới, chương trình khám sức khỏe định kỳ).

Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng cả năm 2026 đạt 10%, theo lãnh đạo Chính phủ, tốc độ tăng trưởng quý 4 cần đạt 12,5%. Chính phủ tập trung bám sát kịch bản tăng trưởng, chỉ đạo tháo gỡ ngay các vướng mắc về thể chế, đất đai, thủ tục, nguồn vốn, vật liệu xây dựng và thị trường; đồng thời hỗ trợ các địa phương đầu tàu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng.

Các đại biểu Quốc hội dự phiên họp tại Hội trường Diên Hồng, sáng 31-10. Ảnh: QUANG PHÚC

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nêu rõ, đến nay, Chính phủ đã thông qua phương án phân bổ 3,15 triệu tỷ đồng (đạt 92%). Thủ tướng Chính phủ chính thức giao 1,98 triệu tỷ đồng (gấp 1,5 lần nhiệm kỳ trước). Hơn 1,1 triệu tỷ đồng còn lại đều đã có địa chỉ cụ thể.

Đến ngày 29-10, số vốn giải ngân đã đạt trên 720.000 tỷ đồng, bằng hơn 75% kế hoạch. Chính phủ đang tập trung chỉ đạo quyết tâm giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công, dự kiến đóng góp khoảng 2,5% vào tăng trưởng quý 4 và khoảng 1,7% cho tăng trưởng cả năm.

Các giải pháp kiểm soát lạm phát được Chính phủ chú trọng nhằm kiểm soát chỉ số giá tiêu dùng bình quân trong ngưỡng Quốc hội cho phép. Cụ thể, Chính phủ đã dành trên 64.000 tỷ đồng để giảm thuế, phí cho xăng dầu từ đầu năm đến nay. Dự kiến, từ tháng 11 đến cuối năm nay sẽ tiếp tục dành khoảng 4.000 tỷ đồng để đưa thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng về 0%; duy trì chính sách giảm 2% thuế giá trị gia tăng đến hết năm 2026; kiểm soát giá cả hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước quản lý...

Chính phủ đang chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) khẩn trương rà soát, tiết giảm tối đa chi phí, hướng tới giảm giá bán lẻ điện khoảng 2% trong thời gian từ nay đến hết ngày 31-3-2027. Việc giảm thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng và giảm giá điện dự kiến tạo thêm dư địa khoảng 0,07 điểm phần trăm để kiểm soát lạm phát theo mục tiêu Quốc hội đề ra.

Giảm phụ thuộc quá lớn vào kênh tín dụng ngân hàng

Trước đó, giải trình thêm các vấn đề được đại biểu Quốc hội quan tâm, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn đã thông tin về điều hành ngân sách, nắn dòng vốn qua thị trường chứng khoán - trái phiếu, xử lý tồn đọng đầu tư công.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn. Ảnh: QUANG PHÚC

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cho biết, thị trường vốn đã ghi nhận sự phục hồi và chuyển biến tích cực ở cả 2 kênh huy động chính. Về thị trường trái phiếu doanh nghiệp, 9 tháng đầu năm, lượng phát hành ra công chúng tăng 60%, phát hành riêng lẻ tăng 80% so với cùng kỳ năm trước; riêng từ cuối năm 2025 đến nay đã huy động hơn 60.000 tỷ đồng qua kênh trái phiếu. Về thị trường cổ phiếu, lượng phát hành ra công chúng tăng 26,8% và phát hành riêng lẻ tăng 1,62% so với cùng kỳ năm 2025.

Theo Bộ trưởng, hướng tới năm 2030, mục tiêu phát triển đã được xác định cụ thể: quy mô thị trường cổ phiếu đạt 120% GDP, thị trường trái phiếu đạt 150%GDP và thị trường sản phẩm phái sinh đạt 20%-30% GDP. Các giải pháp then chốt được tập trung thực hiện gồm củng cố khung khổ pháp lý minh bạch và hấp dẫn nhà đầu tư, đẩy mạnh cổ phần hóa và phát triển các tổ chức đầu tư chuyên nghiệp.

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cho biết, dự toán kế hoạch đầu tư công trung hạn đã bố trí 214.000 tỷ đồng vốn hỗ trợ có mục tiêu cho các địa phương, cộng với khoảng 56.600 tỷ đồng vốn ODA (tổng cộng khoảng 270.600 tỷ đồng), tăng 18% và gấp đôi so với giai đoạn trước. Nguồn lực này tập trung ưu tiên đầu tư các công trình phòng chống ngập úng, sạt lở bờ sông, bờ biển và sụt lún tại đồng bằng sông Cửu Long, đồng thời mở ra các cơ chế nhằm huy động thêm nguồn vốn xã hội hóa cho vùng.

ANH PHƯƠNG