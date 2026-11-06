Cao tốc Cam Lộ - La Sơn chật vật thi công trước mùa mưa lũ

Sáng 6-11, công trường mở rộng đường cao tốc Cam Lộ - La Sơn (nối Quảng Trị với TP Huế) vẫn chật vật thi công khi thời hạn hoàn thành chỉ còn hơn một tháng, trong khi nguy cơ mưa lũ kéo dài từ ngày 9 đến 12-11 đang cận kề.

Tại nút giao tỉnh lộ 12B (Km72+370), thuộc dự án mở rộng đường cao tốc Cam Lộ - La Sơn, đoạn qua phường Kim Long, TP Huế, hạng mục có vốn đầu tư hơn 300 tỷ đồng đang được các nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc thi công cuốn chiếu.

Nút giao tỉnh lộ 12B (Km72+370), thuộc dự án mở rộng đường cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Nút giao tỉnh lộ 12B gặp trở ngại do 15 hộ dân chưa đồng ý nhận tiền đền bù, tái định cư để bàn giao mặt bằng

Bạt núi thi công nút giao tỉnh lộ 12B (Km72+370), thuộc dự án mở rộng đường cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Công nhân thi công nút giao tỉnh lộ 12B (Km72+370), thuộc dự án mở rộng đường cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Ông Nguyễn Hà Anh, cán bộ Phòng điều hành dự án 1 Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh (đại diện chủ đầu tư dự án) cho biết, quá trình thi công nút giao tỉnh lộ 12B gặp nhiều trở ngại do còn 15 hộ dân chưa đồng ý nhận tiền đền bù, tái định cư để bàn giao mặt bằng. Các đơn vị thi công phát hiện 6 lô cốt quân sự tại khu vực nút giao, buộc Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh phải điều chỉnh thiết kế, tổ chức thi công vòng xuyến và đường dẫn lên cao tốc.

Thiếu nhựa đường, máy móc thi công cầm chừng

Máy móc thi công mở rộng đường cao tốc Cam Lộ - La Sơn từ 2 lên 4 làn xe

Đường cao tốc Cam Lộ - La Sơn dài 99km (trong đó, đoạn qua Quảng Trị dài 36km, phần còn lại thuộc địa bàn TP Huế), cơ quan chức năng điều chỉnh tốc độ tối đa trên tuyến 50km/giờ để phục vụ thi công dự án mở rộng đường cao tốc Cam Lộ - La Sơn từ 2 lên 4 làn xe. Trên công trường dọc tuyến, hàng trăm mũi thi công triển khai các hạng mục cầu, nền móng và thảm bê tông nhựa. Tuy nhiên, tiến độ nhiều hạng mục còn chậm.

Giá nhiên liệu tăng, nguồn nhựa đường khan hiếm và tình trạng thiếu lao động khiến dự án mở rộng đường cao tốc Cam Lộ - La Sơn chậm tiến độ



Ông Chu Văn Long, Giám đốc điều hành Ban Quản lý dự án mở rộng đường cao tốc Cam Lộ - La Sơn thông tin, dự án khởi công cuối năm 2025 với tổng mức đầu tư hơn 6.400 tỷ đồng. Đến nay, khối lượng thực hiện đạt chưa đầy 50% giá trị hợp đồng, tạo áp lực lớn khi thời hạn hoàn thành vào ngày 19-12-2026 cận kề.

Dự án khởi công vào mùa mưa năm 2025 nên đến tháng 3-2026 mới có thể thi công đồng loạt. Bên cạnh thời tiết bất lợi, giá nhiên liệu tăng, thiếu nhựa đường, nhân công và nguồn lực tài chính của một số nhà thầu khiến tiến độ toàn tuyến chậm so với yêu cầu.

Thi công cầu trên dự án mở rộng đường cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Máy móc thi công mở rộng đường cao tốc Cam Lộ - La Sơn từ 2 lên 4 làn xe

Theo ông Chu Văn Long, đơn vị đã yêu cầu các nhà thầu tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ; tiếp tục rà soát, xử lý các đơn vị chậm tiến độ theo chỉ đạo của Bộ Xây dựng. Đồng thời, yêu cầu các nhà thầu căng bạt che, che chắn để thi công lúc mưa nhỏ. Những ngày thời tiết thuận lợi, phải tổ chức thi công "3 ca, 4 kíp" nhằm bù đắp khối lượng chậm tiến độ trước đó.

VĂN THẮNG