Xã hội

TPHCM điều chỉnh giao thông khu vực trung tâm từ ngày 5 đến 8-11

SGGPO

Ngày 6-11, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TPHCM thông báo phương án điều chỉnh giao thông khu vực trung tâm từ ngày 5 đến 8-11 phục vụ Chương trình đi bộ đồng hành hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2026.

Theo đó, từ 0 giờ ngày 5-11 đến 23 giờ ngày 8-11, tạm ngưng tất cả phương tiện lưu thông vào đường Lê Duẩn (đoạn từ Nam Kỳ Khởi Nghĩa đến Pasteur) để phục vụ công tác thi công, tổng duyệt và tháo dỡ.

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CSGT điều tiết, phân luồng ở TPHCM. Ảnh: CATP cung cấp

Riêng ngày 8-11, từ 5 giờ đến khi kết thúc chương trình, các phương tiện tiếp tục được tạm ngưng lưu thông trên đường Lê Duẩn (đoạn từ Nam Kỳ Khởi Nghĩa đến Phạm Ngọc Thạch) và đường Pasteur (đoạn từ Hàn Thuyên đến Alexandre de Rhodes).

Chương trình đi bộ xuất phát và kết thúc trên đường Lê Duẩn (đoạn từ Nam Kỳ Khởi Nghĩa đến Phạm Ngọc Thạch). Lộ trình đi bộ qua các tuyến: Lê Duẩn – Công xã Paris – Đồng Khởi – Lê Lợi – Nguyễn Huệ – Lê Thánh Tôn – Pasteur và kết thúc tại đường Lê Duẩn.

Phòng CSGT hướng dẫn người dân lựa chọn các tuyến đường thay thế phù hợp. Trong giai đoạn thi công, tổng duyệt và tháo dỡ, người điều khiển phương tiện có thể lưu thông theo các hướng: Lê Duẩn – Phạm Ngọc Thạch – Võ Thị Sáu; Lê Duẩn – Công xã Paris – Nguyễn Du; Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Nguyễn Thị Minh Khai – Phạm Ngọc Thạch – Lê Duẩn – Tôn Đức Thắng; Pasteur – Lý Tự Trọng – Hai Bà Trưng – Nguyễn Thị Minh Khai.

Trong ngày 8-11, người dân cần chủ động tránh các tuyến đường nằm trong lộ trình đi bộ. Có thể lựa chọn các hướng thay thế như: Lê Duẩn – Phạm Ngọc Thạch – Alexandre de Rhodes – Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Nguyễn Du – Cách mạng Tháng Tám – Nguyễn Thị Minh Khai; Lê Thánh Tôn – Hai Bà Trưng – Tôn Đức Thắng – Hàm Nghi; Lê Lợi – Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Hàm Nghi – Hồ Tùng Mậu – dạ cầu Khánh Hội – Tôn Đức Thắng; Lê Lợi – Lê Lai – Trương Định – Nguyễn Thị Minh Khai.

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NGUYỄN TÂN

Từ khóa

giao thông TPHCM CSGT phân luồng điều tiết Chương trình đi bộ đồng hành

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