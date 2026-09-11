Đề xuất lượng hóa giá trị kinh tế 8 di sản thế giới của Việt Nam

Quần thể di tích Cố đô Huế: Di sản thế giới đầu tiên của Việt Nam được UNESCO công nhận năm 1993. Ảnh THU HÀ

Tại cuộc họp, ban soạn thảo và tổ biên tập rà soát lần cuối hồ sơ đề án. Sau cuộc họp, Cục Di sản văn hóa sẽ hoàn chỉnh hồ sơ, trình Bộ trưởng xem xét, ký trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong tháng 10.

Đề án dự kiến triển khai 8 đề án thành phần tại: Hoàng thành Thăng Long, vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà, Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc, Thành nhà Hồ, Phong Nha - Kẻ Bàng, Cố đô Huế, Phố cổ Hội An và Khu đền tháp Mỹ Sơn. Việc lựa chọn nhằm kiểm nghiệm khả năng áp dụng khung TEV đối với nhiều loại hình và cấu trúc di sản khác nhau.

Hiện nay, Việt Nam có 9 di sản thế giới được UNESCO công nhận. Theo đề án, di sản được tiếp cận như một dạng vốn văn hóa, vốn tự nhiên và vốn xã hội, có khả năng tạo ra các giá trị kinh tế, xã hội, môi trường, sinh kế cộng đồng và sức mạnh mềm trong dài hạn.

Lượng hóa tổng giá trị kinh tế (TEV) không nhằm quy đổi toàn bộ giá trị văn hóa hay giá trị nổi bật toàn cầu của di sản thành tiền, mà nhằm nhận diện, đo lường những lợi ích kinh tế và phúc lợi mà di sản tạo ra cho xã hội.

Di sản Hoàng thành Thăng Long. Ảnh THU HÀ

Theo Cục Di sản văn hóa, Việt Nam hiện chưa có khung phương pháp lượng giá TEV thống nhất ở cấp quốc gia đối với di sản. Việc xây dựng khung phương pháp chung nhằm chuẩn hóa chỉ tiêu, dữ liệu, quy trình khảo sát và hỗ trợ sử dụng kết quả lượng giá trong quản lý, quy hoạch, đầu tư, du lịch và cơ chế tài chính bảo tồn.

Các chuyên gia khảo sát thực tế tại các di sản thế giới. Ảnh Cục Di sản văn hóa

Kết quả lượng giá TEV được định hướng cung cấp thêm cơ sở định lượng để phân bổ nguồn lực, lựa chọn dự án đầu tư, thiết kế cơ chế tài chính bảo tồn, xác định mức phí, tái đầu tư nguồn thu và chia sẻ lợi ích với cộng đồng. Đề án cũng dự kiến tích hợp dữ liệu với bản đồ, GIS và phân tích không gian để hỗ trợ xác định các khu vực có giá trị bảo tồn cao, áp lực phát triển và rủi ro.

Từ tháng 5 đến tháng 6, Cục Di sản văn hóa đã khảo sát thực tế tại 8 di sản thế giới để thu thập tư liệu xây dựng đề án. Tháng 7, dự thảo được gửi xin ý kiến 48 cơ quan, tổ chức, cá nhân và nhận 207 ý kiến góp ý. Cơ quan soạn thảo đã tiếp thu, chỉnh sửa 183 ý kiến, và giải trình 24 ý kiến.

VĨNH XUÂN