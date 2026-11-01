Ra mắt Bản đồ số Văn hóa Việt Nam, kết nối nguồn lực phát triển công nghiệp văn hóa

Tối 1-11, tại Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội), Bộ VH-TT-DL ra mắt Nền tảng Bản đồ số Văn hóa Việt Nam (CMAP) nhằm cung cấp thêm công cụ tra cứu di sản, sự kiện và các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch trên cả nước.

CMAP được triển khai tại địa chỉ cmap.vn, cung cấp thông tin về di sản, bảo tàng, thiết chế văn hóa, lễ hội, sự kiện nghệ thuật và các điểm đến tại 34 tỉnh, thành phố. Nền tảng hướng tới phục vụ nhiều nhóm người dùng, từ công chúng, du khách đến cơ quan quản lý và doanh nghiệp.

Các đại biểu nhấn nút ra mắt Nền tảng Bản đồ số Văn hóa Việt Nam. Ảnh: HUẤN TRẦN

Ngoài tra cứu địa điểm, CMAP còn tích hợp dữ liệu về hoạt động văn hóa, giải đấu thể thao quần chúng và các tuyến du lịch di sản. Người dùng có thể tìm kiếm sự kiện theo vị trí địa lý, cập nhật thông tin về dịch vụ tham quan, trải nghiệm và các chính sách ưu đãi. Đây cũng là kênh để các đơn vị văn hóa, thể thao, du lịch giới thiệu hoạt động và sản phẩm đến công chúng.

Bản đồ số văn hóa Việt Nam trong ngày ra mắt đã công bố 391 sự kiện diễn ra tại 34/34 tỉnh, thành phố trên cả nước. Ảnh: HUẤN TRẦN

Phát biểu tại sự kiện, Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Lâm Thị Phương Thanh cho biết, nền tảng giúp người dân, du khách tiếp cận thông tin về các hoạt động văn hóa theo địa điểm, thời gian và chủ đề, từ đó chủ động lựa chọn trải nghiệm phù hợp.

Bộ trưởng kỳ vọng việc kết nối thông tin sẽ đưa công chúng đến gần hơn với di sản, nhà hát, nghệ nhân và các giá trị văn hóa truyền thống. Qua đó, tạo thêm cơ hội phát triển sản phẩm công nghiệp văn hóa, du lịch, mở rộng sinh kế cho người dân và quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới.

Các đại biểu tìm hiểu thông tin hiển thị trên Bản đồ số văn hóa Việt Nam trong lễ ra mắt. Ảnh: HUẤN TRẦN

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL đề nghị nghệ sĩ, nghệ nhân, người sáng tạo và doanh nghiệp tích cực tham gia, đóng góp những sản phẩm, hoạt động có chất lượng. Các địa phương, đơn vị văn hóa cần duy trì việc cập nhật dữ liệu chính xác, kịp thời. Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh cũng kêu gọi người dân, nhất là giới trẻ, sử dụng CMAP để tìm hiểu, tham gia các hoạt động văn hóa và chia sẻ trải nghiệm.

Tính đến 12 giờ ngày 1-11, CMAP đã công bố 391 sự kiện diễn ra tại 34/34 tỉnh, thành phố. Các thiết chế văn hóa thuộc Bộ VH-TT-DL cũng đăng tải 33 sự kiện hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026.

Chương trình nghệ thuật số Tinh hoa đạo học tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám. Ảnh: HUẤN TRẦN

Trong thời gian tới, CMAP sẽ tiếp tục hoàn thiện tính năng, chuẩn hóa dữ liệu và mở rộng kết nối với hệ thống định danh điện tử VNeID cùng các nền tảng số liên quan. Phạm vi dữ liệu dự kiến được mở rộng tới các di sản vật thể, phi vật thể, bảo tàng, thư viện, nhà hát, không gian sáng tạo, cơ sở thể thao và điểm đến du lịch...

Lễ ra mắt CMAP diễn ra cùng chương trình nghệ thuật số Tinh hoa đạo học tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, trước thềm kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám (1076-2026). Chương trình kết hợp công nghệ trình diễn với không gian di sản, gợi mở hướng khai thác các giá trị văn hóa truyền thống bằng phương thức sáng tạo.

VĨNH XUÂN