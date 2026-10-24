Chồng tặng vé số cho bạn, vợ có được chia tiền trúng thưởng?

* Bạn đọc NGUYỄN THỊ DUNG (phường Phú Thạnh, TPHCM): Trong lúc nhậu, chồng tôi bỏ ra 100.000 đồng mua 10 tờ vé số tặng cả bàn, nếu mọi người trúng số thì tôi có được chia hưởng không?

- Luật sư LÊ THÀNH CÔNG (Đoàn Luật sư TPHCM): Theo khoản 1, Điều 458 Bộ luật Dân sự 2015, hợp đồng tặng cho động sản không phải đăng ký quyền sở hữu có hiệu lực kể từ thời điểm bên được tặng cho nhận tài sản. Vì vậy, nếu vé số đã được tặng và người nhận đã nhận hợp pháp trước khi mở thưởng thì tiền trúng thưởng thuộc về người nhận vé.

Ngoài ra, theo Điều 35 Luật Hôn nhân và Gia đình, khi định đoạt tài sản chung có giá trị lớn phải có sự thỏa thuận của vợ chồng. Tuy nhiên, đối tượng của hợp đồng tặng cho tài sản giữa chồng bạn và bạn nhậu là tờ vé số chưa mở thưởng, giá chỉ 10.000 đồng/vé. Do giá trị tài sản nhỏ nên đây không thuộc một trong các trường hợp vợ chồng phải thỏa thuận định đoạt tài sản chung.

PHƯƠNG LOAN ghi