Việt Nam góp phần cắt giảm khoảng 260 triệu tấn CO2 tương đương

Ngày 23-10, tại TPHCM, Cục Biến đổi khí hậu (Bộ Nông nghiệp - Môi trường) tổ chức Hội thảo “Phổ biến các quy định pháp luật và Kế hoạch quốc gia quản lý, loại trừ các chất được kiểm soát theo Nghị định thư Montreal".

Ông Bùi Đức Hiếu, Phó Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu cho biết, Việt Nam tham gia Công ước Vienna và Nghị định thư Montreal từ năm 1994, phê chuẩn Bản sửa đổi, bổ sung Kigali năm 2019. Trong hơn 30 năm qua, Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong quản lý, loại trừ các chất làm suy giảm tầng ozon.

Cùng với việc thực hiện các cam kết quốc tế, Việt Nam đã từng bước hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về bảo vệ tầng ozon và quản lý các chất được kiểm soát. Đặc biệt là việc ban hành Kế hoạch quốc gia về quản lý, loại trừ các chất làm suy giảm tầng ozon, chất gây hiệu ứng nhà kính được kiểm soát theo Quyết định số 496/QĐ-TTg ngày 11-6-2024 của Thủ tướng Chính phủ.

Tính đến quý 3-2026, các hoạt động quản lý, loại trừ các chất được kiểm soát tại Việt Nam đã góp phần cắt giảm khoảng 260 triệu tấn CO2 tương đương.

Theo ông Hiếu, công tác quản lý các chất được kiểm soát đang từng bước được mở rộng từ quản lý nhập khẩu, tiêu thụ và loại trừ sang quản lý trong suốt vòng đời. Quá trình đó bao gồm sử dụng, thu gom, thu hồi, tái chế, tái sinh, tái sử dụng và xử lý các chất được kiểm soát từ các sản phẩm, thiết bị.

Đây là định hướng quan trọng nhằm hạn chế phát thải ra môi trường, sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên, đồng thời thúc đẩy chuyển đổi công nghệ và phát triển các hoạt động kỹ thuật phù hợp với với xu hướng kinh tế tuần hoàn.

Tại hội thảo, bà Nguyễn Đặng Thu Cúc, Phó Trưởng phòng Quản lý phát thải khí nhà kính và Bảo vệ tầng ozon (Cục Biến đổi khí hậu), đã cập nhật những quy định pháp luật mới về bảo vệ tầng ozon. Hướng dẫn thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến đăng ký, phân bổ hạn ngạch, báo cáo và trách nhiệm của tổ chức, doanh nghiệp.

Đồng thời, đại diện Phòng Quản lý phát thải khí nhà kính và Bảo vệ tầng ozon cũng giới thiệu định hướng quản lý vòng đời các chất được kiểm soát.

ĐỨC TRUNG