Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị UBND các tỉnh, thành phố khẩn trương kiểm tra, kiểm soát hoạt động nuôi, kinh doanh ốc sên châu Phi, đồng thời thu gom, tiêu hủy các cá thể còn sống, không để loài ngoại lai này phát tán ra môi trường tự nhiên.

Ốc sên châu Phi là loài ngoại lai có nguy cơ gây hại cây trồng. Ảnh minh họa: LÊ MINH VƯƠNG

Theo thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Thứ trưởng Nguyễn Quốc Trị vừa ký công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố, đề nghị chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp chính quyền địa phương kiểm tra hoạt động gây nuôi, kinh doanh, vận chuyển, mua bán ốc sên châu Phi trên địa bàn. Các trường hợp vi phạm quy định về nuôi, kinh doanh loài này cần được phát hiện và xử lý kịp thời.

Bộ cũng đề nghị kiểm tra, ngăn chặn hoạt động quảng cáo, giới thiệu, cung cấp giống, mua bán và thu mua ốc sên châu Phi trên các nền tảng mạng xã hội. Các tổ chức, cá nhân đang nuôi, lưu giữ loài ốc này phải khẩn trương thu gom, tiêu hủy số cá thể còn sống, bảo đảm không để chúng thoát ra môi trường tự nhiên.

Trước đó, cơ quan chuyên môn kiểm tra hoạt động nuôi, kinh doanh ốc sên châu Phi ở một số địa phương. Tại TP Hà Nội, một trang trại ở xã Phượng Dực từng có khoảng 300-400kg ốc sống. Tại thời điểm kiểm tra, toàn bộ số ốc này đã chết và được xử lý bằng vôi bột, chỉ còn 9 cá thể sống được cơ quan chuyên môn lưu mẫu.

Tại TP Hải Phòng, 5 hộ gia đình ở xã Đại Sơn đã mua ốc sên châu Phi để nuôi thương phẩm. Trong đó, số lượng mua gồm 1.000 con ốc bố mẹ, 740kg ốc giống và 425kg ốc thịt. Hiện chỉ còn khoảng 500 cá thể. Tại tỉnh Lạng Sơn, một hộ dân ở xã Tri Lễ mua 500 cá thể vào tháng 8-2026 với giá 20 triệu đồng. Đến chiều 23-11, số ốc đã chết gần hết, còn 93 cá thể.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, ốc sên châu Phi có tên khoa học là Achatina fulica, thuộc Danh mục loài ngoại lai xâm hại theo Thông tư số 69/2025/TT-BNNMT ngày 28-11-2025. Đây là loài không được phép nuôi trồng, kinh doanh dưới mọi hình thức tại Việt Nam.

Ốc sên châu Phi ăn nhiều loại thực vật, sinh sản nhanh và có khả năng phát tán rộng. Loài này có thể gây hại cây trồng nông nghiệp, cạnh tranh với các loài nhuyễn thể bản địa, ảnh hưởng đến môi trường và cân bằng hệ sinh thái.

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