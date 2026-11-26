Sáng 26-11, Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo TPHCM tổ chức Hội thảo Báo cáo phân tích xu hướng công nghệ với chủ đề “Xu hướng công nghệ năng lượng sạch trong kỷ nguyên phát triển bền vững”, nhằm nhận diện cơ hội và định hướng thương mại hóa công nghệ vào thực tiễn.

Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Mai Xuân Giang, Phó Giám đốc Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo TPHCM, nhấn mạnh, hội thảo là diễn đàn kết nối hiệu quả giữa 4 nhà: nhà quản lý, nhà khoa học, doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Hội thảo nhằm góp phần thúc đẩy hợp tác nghiên cứu, bảo hộ sở hữu trí tuệ, chuyển giao và đưa công nghệ vào sản xuất - đời sống, đóng góp thiết thực cho mục tiêu phát triển kinh tế xanh, bền vững của TPHCM và cả nước.

Ông Mai Xuân Giang, Phó Giám đốc Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo TPHCM phát biểu khai mạc hội thảo. Ảnh: ĐÌNH DƯ

Với xu thế công nghiệp hóa, đô thị hóa mạnh mẽ cùng cam kết đạt phát thải ròng bằng “0” (Net Zero) vào năm 2050 của Việt Nam, việc chuyển dịch cơ cấu năng lượng theo hướng xanh, sạch và hiệu quả đang trở thành yêu cầu chiến lược cấp thiết.

Bức tranh công nghệ toàn cầu cho thấy làn sóng đổi mới sáng tạo không còn dừng lại ở việc khai thác nguồn năng lượng tái tạo truyền thống. Trọng tâm nghiên cứu hiện nay đang dịch chuyển mạnh sang tối ưu hóa hiệu suất hệ thống, nâng cao khả năng tích hợp lưới điện thông minh, phát triển vật liệu thế hệ mới và giải quyết bài toán lưu trữ năng lượng quy mô lớn nhằm bảo đảm nguồn cung ổn định, liên tục.

Các đại biểu tham dự hội thảo. Ảnh: ĐÌNH DƯ

Dữ liệu từ cơ sở dữ liệu sáng chế quốc tế WIPS Global ghi nhận toàn cầu hiện có hơn 700.000 sáng chế về công nghệ năng lượng sạch. Khối lượng sáng chế này tập trung vào 8 nhóm lĩnh vực chủ chốt, bao gồm: năng lượng mặt trời, điện gió, hydrogen và pin nhiên liệu, thủy điện, địa nhiệt, năng lượng đại dương, năng lượng sinh học và năng lượng hạt nhân.

PGS-TS. Phạm Thanh Phong, Viện trưởng Viện Tiên tiến Khoa học và Công nghệ (Đại học Văn Lang) trình bày tham luận "Thiết kế dựa trên dữ liệu các nam châm vĩnh cửu ghép nối trao đổi thế hệ mới cho các ứng dụng năng lượng tái tạo" tại hội thảo. Ảnh: ĐÌNH DƯ

Từ đó, tại hội thảo, các chuyên gia, nhà khoa học đến từ các viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp công nghệ đã làm rõ các cơ hội, thách thức cũng như lộ trình phát triển công nghệ năng lượng sạch trong giai đoạn tới.

ĐÌNH DƯ