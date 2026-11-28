Ngày 28-11, tại TPHCM, Bộ NN-MT tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác quản lý rừng đặc dụng và phòng hộ năm 2026.

Báo cáo của Bộ NN-MT tại hội nghị cho biết, năm 2026, cả nước có 169 khu rừng đặc dụng với tổng diện tích theo hồ sơ xác lập, giao quản lý trên 2,3 triệu ha và 423 khu rừng phòng hộ với tổng diện tích trên 4 triệu ha.

Lãnh đạo Sở NN-MT TPHCM và các địa phương tham dự hội nghị. Ảnh: ĐỨC TRUNG

Trong năm 2026, hoạt động du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong hệ thống rừng đặc dụng, rừng phòng hộ tiếp tục phát triển, từng bước phát huy lợi thế về tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học, cảnh quan và bản sắc văn hóa địa phương.

Cụ thể, có 46 đơn vị tổ chức hoạt động du lịch, dịch vụ, thu hút trên 7,54 triệu lượt khách, tổng doanh thu đạt 109,49 tỷ đồng. So với kết quả tổng hợp năm 2025 (2,29 triệu lượt khách), lượng khách cao gấp 3,3 lần.

Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác quản lý rừng đặc dụng và phòng hộ năm 2026. Ảnh: ĐỨC TRUNG

Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng tiếp tục phát huy hiệu quả, trở thành nguồn tài chính quan trọng, tương đối ổn định và bền vững cho công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Năm 2026, tổng diện tích rừng đặc dụng, rừng phòng hộ được chi trả dịch vụ môi trường rừng đạt gần 3 triệu ha, với tổng số tiền chi trả trên 1.165 tỷ đồng.

Trong kỳ báo cáo, các đơn vị đã phát hiện 1.137 vụ vi phạm pháp luật về lâm nghiệp, diện tích rừng bị thiệt hại do chặt, phá và các nguyên nhân khác là 121,18 ha. Số vụ vi phạm tại các khu rừng phòng hộ chiếm 74,7% tổng số vụ được phát hiện.

Ông Trần Đức Hùng, Cục trưởng Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm cho biết, năm 2027, ngành sẽ tăng cường quản lý, bảo vệ chặt chẽ diện tích rừng hiện có, nhất là rừng tự nhiên; tập trung nguồn lực cho các khu vực có nguy cơ cao về phá rừng, lấn chiếm đất rừng, cháy rừng, suy thoái hệ sinh thái và các khu vực có chức năng phòng hộ đặc biệt quan trọng; chủ động phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về lâm nghiệp, gắn với trách nhiệm của chủ rừng và chính quyền địa phương.

Du khách tìm hiểu giá trị đa dạng sinh học tại rừng ngập mặn Cần Giờ (TPHCM). Ảnh: CTV

Ngành NN-MT tiếp tục triển khai hiệu quả Đề án phát triển giá trị đa dụng của hệ sinh thái rừng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; đẩy mạnh phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí, giáo dục môi trường, nuôi, trồng phát triển cây dược liệu trong rừng và các dịch vụ hệ sinh thái phù hợp với chức năng của từng loại rừng và quy định của pháp luật.

Tăng cường liên kết giữa chủ rừng, doanh nghiệp, tổ chức khoa học và cộng đồng dân cư trong phát huy giá trị đa dụng của hệ sinh thái rừng; thực hiện hiệu quả chính sách hỗ trợ phát triển vùng đệm, chia sẻ lợi ích và phát triển sinh kế bền vững, giảm sức ép lên tài nguyên rừng.

ĐỨC TRUNG