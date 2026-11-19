Ngày 19-11, UBND TP Cần Thơ đã làm việc với Đoàn công tác Ngân hàng Thế giới (WB) về tiến độ chuẩn bị Dự án tăng cường khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu và chuyển đổi tổng hợp vùng ĐBSCL (MERIT-WB11).

Các khu vực dự kiến đầu tư của dự án MERIT-WB11 trên địa bàn TP Cần Thơ

Dự án MERIT-WB11 có tổng mức đầu tư khoảng 119,35 triệu USD, tương đương 2.998 tỷ đồng. Trong đó, vốn vay dự kiến 75,45 triệu USD, viện trợ không hoàn lại 8 triệu USD và vốn đối ứng 35,9 triệu USD.

Quy mô dự kiến của dự án sẽ tập trung đầu tư tại 3 khu vực trọng điểm đang chịu tác động mạnh bởi biến đổi khí hậu. Cụ thể, phát triển hạ tầng chống ngập úng, ổn định sản xuất nông nghiệp, thủy sản tại vùng trũng dọc kênh Quản Lộ - Phụng Hiệp. Đầu tư công trình kiểm soát xì phèn, xâm nhập mặn mùa khô và ngập úng mùa lũ ở khu vực sông Nước Đục - Nước Trong. Xây dựng khép kín 45km đê bao tại Cù Lao Dung nhằm bảo vệ 9.939ha vùng sản xuất nông nghiệp và thủy sản.

Ông Christophe Pierre Crepin, đại diện WB cam kết tiếp tục đồng hành với TP Cần Thơ trong 6-8 năm tới, không chỉ về tài chính mà còn hỗ trợ kỹ thuật, chia sẻ kiến thức và tư vấn chuyên môn. WB đang củng cố đội ngũ chuyên gia hỗ trợ tại chỗ và huy động thêm nguồn lực chuyên môn trong khu vực, đồng thời huy động thêm nguồn viện trợ không hoàn lại để hỗ trợ địa phương triển khai những mô hình đầu tư đổi mới, nâng cao hiệu quả đầu tư công, tăng cường kết nối vùng và thu hút đầu tư tư nhân.

Trao đổi tại buổi làm việc, ông Trần Chí Hùng, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, cho biết thời gian qua, biến đổi khí hậu, ngập úng, xâm nhập mặn, sạt lở… đang ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sản xuất và sinh kế của người dân.

Hiện TP Cần Thơ đang khẩn trương tập trung hoàn thiện hồ sơ, trình tự thủ tục để sớm triển khai dự án theo kế hoạch. Thành phố đã yêu cầu các sở, ngành hoàn tất thủ tục trình Chính phủ phê duyệt đề xuất khoản vay và vốn viện trợ không hoàn lại...

TUẤN QUANG