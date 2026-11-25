Tọa đàm do Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội tổ chức sáng 25-11. Ảnh: PHƯƠNG TÂM

Theo số liệu được công bố tại tọa đàm, Hà Nội hiện phát sinh trên 9.000 tấn rác thải sinh hoạt mỗi ngày. Hai nhà máy điện rác Sóc Sơn và Seraphin đang xử lý khoảng 7.250 tấn/ngày, với tổng công suất phát điện 127MW.

Tuy nhiên, quá trình đốt rác để xử lý không đồng nghĩa với việc chất thải được xử lý hoàn toàn. Bên cạnh tro xỉ, các nhà máy còn phát sinh tro bay từ hệ thống xử lý khí thải. Đây là loại chất thải cần được kiểm soát chặt chẽ do có thể chứa kim loại nặng, muối hòa tan, dioxin, furan và các thành phần ô nhiễm khác.

Tháng 4-2026, UBND TP Hà Nội phối hợp với đơn vị liên quan tổ chức lễ động thổ dự án Nhà máy điện rác Sóc Sơn mở rộng (xã Trung Giã). Ảnh mô hình

Riêng tại Nhà máy điện rác Sóc Sơn, mỗi ngày phát sinh khoảng 60-75 tấn tro bay. Tính từ khi nhà máy vận hành vào tháng 5-2022 đến ngày 25-11-2026, lượng tro bay tồn lưu đã vượt 91.000 tấn, chiếm khoảng 10.000m2 diện tích lưu giữ. Theo đại diện doanh nghiệp vận hành, việc thiếu địa điểm tiếp nhận, xử lý cuối cùng đang gây áp lực lớn về mặt bằng và hoạt động của nhà máy.

Nhà máy điện rác Sóc Sơn trước áp lực xử lý tro bay lưu trữ. Ảnh: THƯƠNG HUẾ

Từ thực tế này, các chuyên gia cho rằng bài toán tro bay không chỉ nằm ở khâu xử lý tại nhà máy mà còn liên quan đến toàn bộ chuỗi quản lý, từ phát sinh, thu gom, lưu giữ, vận chuyển đến xử lý cuối cùng.

Các đại biểu tham gia tọa đàm. Ảnh: PHƯỢNG TÂM

Theo GS-TS Hoàng Xuân Cơ, Trưởng ban Khoa học, Hội Kinh tế môi trường Việt Nam, cần phân biệt tro bay điện rác với tro bay từ nhiệt điện than. Rác sinh hoạt có thành phần không đồng nhất, phụ thuộc nguồn đầu vào và mức độ phân loại tại nguồn. Vì vậy, không thể áp dụng máy móc kinh nghiệm xử lý tro bay nhiệt điện than cho tro bay điện rác.

Đề cập giải pháp công nghệ, ông Tạ Văn Luân, Phó Giám đốc Viện chuyên ngành xi măng và bê tông (Viện Vật liệu xây dựng, Bộ Xây dựng) cho biết, hiện có 4 nhóm công nghệ xử lý tro bay chủ yếu, gồm ổn định hóa - hóa rắn, xử lý hóa học, xử lý nhiệt độ cao, công nghệ plasma.

Mỗi công nghệ có ưu điểm và hạn chế riêng. Không có một công nghệ duy nhất phù hợp với mọi loại tro bay. Để lựa chọn cần căn cứ vào kết quả phân tích thành phần, đặc tính chất thải và điều kiện thực tế của từng nhà máy. Một số phương án có thể kết hợp nhiều công nghệ để nâng cao hiệu quả xử lý.

Các nhà máy điện rác hiện đang đứng trước áp lực xử lý tro bay lưu tồn. Ảnh: THƯƠNG HUẾ

Về lâu dài, tái chế tro bay thành vật liệu xây dựng như gạch, bê tông hoặc vật liệu làm đường được xem là hướng cần nghiên cứu. Tuy nhiên, các chuyên gia lưu ý, sản phẩm sau xử lý không chỉ phải đáp ứng yêu cầu về độ bền, cường độ cơ học mà còn phải bảo đảm an toàn môi trường. Đặc biệt, cần kiểm tra khả năng thôi nhiễm, rửa trôi kim loại nặng và muối hòa tan khi vật liệu tiếp xúc với nước trong thời gian dài.

PHÚC VĂN