Ngày 23-11, tại phường Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai), Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) phối hợp Hiệp hội Thủy sản tỉnh Gia Lai tổ chức Hội thảo tổng kết chương trình tình nguyện viên ngư dân giám sát, báo cáo và cứu hộ rùa biển, thú biển năm 2026.

Các ngư dân trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm tại hội thảo

Trong năm 2026, với sự hỗ trợ của IUCN, Hiệp hội Thủy sản tỉnh Gia Lai thí điểm mô hình khoa học công dân.

Mô hình huy động ngư dân sử dụng ứng dụng di động “TNV ngư dân” để ghi nhận, báo cáo các trường hợp rùa biển, thú biển bị mắc lưới, dính câu hoặc gặp nguy hiểm trong quá trình khai thác thủy sản; đồng thời ghi nhận lượng rác thải nhựa thu gom được trên biển.

Chương trình thành lập nhóm 90 ngư dân tình nguyện, trong đó khoảng 70 người cài đặt ứng dụng. Hệ thống ghi nhận 87 báo cáo, trong đó có 37 cá thể rùa biển được cứu hộ, thả về môi trường tự nhiên và 1 trường hợp cứu hộ cá heo. Ngoài ra, ngư dân báo cáo 18 trường hợp bắt gặp rùa biển đang bơi, 9 trường hợp thấy cá heo, 4 trường hợp gặp các loài sinh vật biển khác và 3 trường hợp động vật biển chết dạt vào bờ. Thông qua các báo cáo bổ sung trên Zalo, ngư dân Gia Lai ghi nhận thêm 12 cá thể rùa biển được cứu hộ nhưng chưa kịp cập nhật lên ứng dụng. Tính chung trong năm 2026, ngư dân cứu hộ tổng cộng 50 động vật biển hoang dã, quý hiếm (gồm 49 cá thể rùa biển và 1 thú biển).

Ngư dân Gia Lai thả cá thể rùa khổng lồ về lại biển. Ảnh: XUÂN HUYÊN

Tại hội thảo, ông Nguyễn Hữu Hào, Chủ tịch Hiệp hội Thủy sản tỉnh Gia Lai, nhấn mạnh, vai trò của ngư dân không chỉ khai thác tài nguyên mà còn đồng hành, đóng góp sức mình vào công cuộc bảo vệ đại dương.

“Với kinh nghiệm và sự hiện diện thường xuyên trên biển, ngư dân có thể trở thành những "người gác biển" tích cực, trực tiếp đóng góp thông tin cho công tác bảo tồn đa dạng sinh học và thúc đẩy nghề cá bền vững”, ông Nguyễn Hữu Hào chia sẻ.

Trong khi đó, ông Jake Brunner, Trưởng đại diện IUCN Việt Nam, khẳng định, những hành động thiết thực của ngư dân khi được biểu dương kịp thời sẽ tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng. Qua đó, công tác bảo tồn biển từng bước trở thành trách nhiệm chung của cộng đồng khai thác thủy sản, thay vì chỉ là nhiệm vụ của cơ quan quản lý.

NGỌC OAI