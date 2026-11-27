Tối 27-11, Bộ Tài chính thông tin, tổ chức xếp hạng tín nhiệm Moody’s đã nâng xếp hạng tín nhiệm nhà phát hành dài hạn bằng nội tệ và ngoại tệ của Chính phủ Việt Nam từ mức Ba2 lên Ba1, triển vọng “Ổn định”.

Theo thang điểm của Moody’s, mức xếp hạng chỉ còn cách mức “Đầu tư” (Investment Grade) 1 bậc.

Theo Moody’s, thể chế được củng cố, triển vọng tăng trưởng vững chắc và nền kinh tế đa dạng hơn đã nâng cao khả năng hấp thụ các cú sốc của Việt Nam. Đồng thời, Moody’s nâng trần xếp hạng nội tệ của Việt Nam từ Baa2 lên Baa1 và trần xếp hạng ngoại tệ từ Ba1 lên Baa3.

Moody’s đánh giá thể chế được củng cố, triển vọng tăng trưởng vững chắc và nền kinh tế đa dạng hơn đã nâng cao khả năng hấp thụ các cú sốc của Việt Nam. Moody’s đồng thời nâng trần xếp hạng nội tệ của Việt Nam từ Baa2 lên Baa1 và trần xếp hạng ngoại tệ từ Ba1 lên Baa3.

Tổ chức này ghi nhận tiến trình cải cách thể chế của Việt Nam được đẩy nhanh rõ rệt kể từ cuối năm 2024, thông qua việc sắp xếp lại bộ máy hành chính, tinh gọn các bộ, ngành và chính quyền địa phương, tăng cường các thiết chế tư pháp, công tác phòng, chống tham nhũng, đồng thời đẩy mạnh số hóa dịch vụ công và hệ thống dữ liệu của Chính phủ.

Các chỉ số quản trị của Việt Nam đã cải thiện đáng kể, tiệm cận một số quốc gia có mức xếp hạng cao hơn. Moody’s xác định yếu tố quản trị, thông qua cam kết cải cách thể chế, là động lực chính của lần nâng hạng này.

Việc Moody’s nâng một bậc xếp hạng tín nhiệm quốc gia của Việt Nam đã khẳng định hiệu quả của các cải cách thể chế sâu rộng, nền tảng vĩ mô vững chắc. Ảnh: L.T

Về kinh tế, Moody’s nhận định các chính sách cải thiện môi trường kinh doanh, phát triển khu vực tư nhân, thị trường vốn, cơ sở hạ tầng, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo đang hỗ trợ Việt Nam chuyển đổi sang mô hình tăng trưởng có năng suất và trình độ cao hơn. Dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tiếp tục duy trì mạnh mẽ, ngày càng tập trung vào các lĩnh vực bán dẫn, điện tử tiên tiến và công nghệ cao.

Số liệu cho thấy, tăng trưởng GDP 9 tháng đầu năm 2026 đạt 9,01%, cao hơn mức tăng GDP của cả năm 2025 (năm 2025 đạt 8,02%); trong khi đó, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đăng ký trong 10 tháng đầu năm 2026 tăng 74% so với cùng kỳ.

Về tài khóa, Moody’s tiếp tục ghi nhận nợ Chính phủ ở mức thấp và khả năng trả nợ vững chắc, tạo dư địa để tăng chi đầu tư cơ sở hạ tầng và phát triển. Mặc dù nợ Chính phủ dự báo tăng dần từ khoảng 30%GDP năm 2026 lên khoảng 35%GDP vào cuối thập kỷ, mức nợ này vẫn ở ngưỡng vừa phải nhờ tăng trưởng danh nghĩa cao và quá trình quản lý nợ thận trọng được duy trì nhất quán.

Các chỉ tiêu tài khóa của Việt Nam tiếp tục tốt hơn nhiều quốc gia có cùng mức xếp hạng. Moody’s cũng ghi nhận tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đã bắt đầu cải thiện.

Triển vọng “Ổn định” phản ánh việc Moody’s cân nhắc giữa tiềm năng tiếp tục cải cách thể chế và kinh tế (giúp tăng cường hiệu quả chính sách và khả năng chống chịu) với một số vấn đề cần tiếp tục quan tâm như: chất lượng và tính minh bạch của số liệu, chất lượng quy định pháp luật, hiệu quả khuôn khổ chính sách tiền tệ, tăng trưởng tín dụng và mức đòn bẩy của hệ thống tài chính.

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều biến động và thách thức, tiếp nối việc tổ chức R&I nâng xếp hạng tín nhiệm của Việt Nam lên mức “Đầu tư” vào ngày 8-10-2026, việc Moody’s nâng bậc xếp hạng tín nhiệm quốc gia một lần nữa khẳng định hiệu quả của các cải cách thể chế sâu rộng, nền tảng vĩ mô vững chắc, tăng trưởng cao và an toàn nợ công của Việt Nam. Qua đó, vị thế tín nhiệm của Việt Nam trên thị trường quốc tế tiếp tục được củng cố, góp phần tăng cường niềm tin của nhà đầu tư và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc huy động nguồn lực dài hạn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

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