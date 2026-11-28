Nhiều công trình tại TPHCM đồng loạt đẩy nhanh tiến độ những ngày cuối năm, kéo theo nhu cầu tuyển kỹ sư, thợ lành nghề và lao động vận hành thiết bị. Dù tăng lương, cải thiện phúc lợi, nhiều doanh nghiệp xây dựng vẫn khó tuyển đủ người.

Chật vật giữ thợ lành nghề

Ông Nguyễn Quốc Hiệp, Chủ tịch Hiệp hội Các nhà thầu xây dựng Việt Nam (VACC), thông tin, với quy mô đầu tư công cả nước trong năm 2026 khoảng 1 triệu tỷ đồng và năng suất lao động bình quân của nhân công khoảng 1 tỷ đồng/người/năm, ngành xây dựng cần khoảng 1 triệu lao động. Tuy nhiên, lực lượng lao động hiện có mới đáp ứng khoảng 50%-60% nhu cầu.

Công nhân thi công dự án chung cư Hòa Lân - Thuận Giao (phường Thuận Giao, TPHCM).

﻿Ảnh: QUANG VŨ

Theo ông Nguyễn Hoàng Việt, Giám đốc Công ty Xây dựng thiết bị Tân Hoàng: Chúng tôi thiếu tất cả vị trí, từ thợ xây đến lái máy, kỹ sư, chỉ huy công trường. Phải xoay xở đủ kiểu mới mong có người làm cho kịp hoàn thành cuối năm. Có nơi trả lương thợ lái máy cẩu, máy khoan 40 triệu đồng/tháng, gấp đôi mức lương công ty ông đang trả. Chế độ bảo hiểm, điều kiện ăn uống và nghỉ ngơi ở những nơi này cũng tốt hơn.

Chênh lệch về lương và phúc lợi khiến thợ lành nghề dễ chuyển việc, còn nhà thầu nhỏ ngày càng khó giữ người. Khi tuyển dụng, doanh nghiệp ưu tiên những nhóm thợ cùng xóm, cùng địa phương hoặc có quan hệ họ hàng vì họ thường gắn bó với nhau trong quá trình làm việc.

Công trường dự án khu đô thị lấn biển Cần Giờ (Vinhomes Green Paradise, xã Cần Giờ, TPHCM) hiện có ít nhất 15.000 lao động. Đầu tháng 11, tổng thầu VinCons thông báo tuyển thêm 20.000 công nhân cho dự án này, với thu nhập 14-34 triệu đồng/tháng tùy vị trí, tay nghề và năng suất.

Doanh nghiệp cũng bố trí đầy đủ khu vực ký túc xá lưu trú, suất ăn ca tại công trường và tổ chức đào tạo nghề bài bản cho nhóm lao động phổ thông chưa có tay nghề.

Trước đây Công ty cổ phần DICERA Holdings (phường Tam Thắng, TPHCM) có thể huy động công nhân từ nhiều địa phương, kể cả miền Bắc và miền Trung. Nay, hàng loạt dự án đầu tư công, hạ tầng, đô thị và bất động sản đồng loạt triển khai, nguồn nhân công khó huy động hơn.

Tại dự án chung cư Hòa Lân - Thuận Giao (phường Thuận Giao, TPHCM), DICERA Holdings mới thi công phần móng đã phải điều khoảng 100 công nhân từ một số công trình khác về. Chi phí nhân công hiện tăng khoảng 30% so với dự toán ban đầu. Khi bước vào cao điểm thi công, dự án dự kiến cần 400-500 công nhân.

Để giữ chân công nhân, DICERA Holdings đã tăng thu nhập và cho người lao động tạm ứng một phần giá trị công việc trước khi nghiệm thu. Doanh nghiệp đang nghiên cứu xây dựng đội ngũ lao động ổn định, có thể bố trí giữa các công trình, từng bước giảm phụ thuộc vào việc thuê nhân công theo từng giai đoạn thi công.

Tương tự, dự án nhà ở xã hội ECO Home 1 ở phường Phú Mỹ (TPHCM) đã hoàn thành khoảng 65% khối lượng thi công, dự kiến hoàn thành trong quý 1-2027.

Theo ông Trần Thanh Nga, Giám đốc dự án Công ty cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (HODECO Group), công trường đang huy động khoảng 130 lao động từ nhiều nguồn để duy trì tiến độ. Doanh nghiệp phải tăng lương, cải thiện phúc lợi và tính lại phương án tổ chức thi công.

Tăng đặt hàng đào tạo nguồn lao động

TS Đặng Việt Dũng, Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam, chia sẻ: Doanh nghiệp nên tham gia từ khâu mở lớp. Để giải quyết tình trạng thiếu hụt nhân lực ngành xây dựng kéo dài, nên có cách tiếp cận phù hợp với từng nhóm, từ công nhân kỹ thuật tới kỹ sư.

Với đào tạo nghề, doanh nghiệp nên xác định đang thiếu người ở vị trí nào, cần bao nhiêu lao động và yêu cầu tay nghề ra sao. Đây là căn cứ để các trường xây dựng chương trình và quy mô đào tạo. Ngay khi mở lớp, nhà trường làm việc với doanh nghiệp về tiêu chuẩn tay nghề và khả năng tiếp nhận học viên sau tốt nghiệp.

Bà Nguyễn Văn Hạnh Thục, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM, Sở Nội vụ TPHCM, thông tin, từ nay đến cuối năm, nhân lực nhiều ngành, trong đó có lĩnh vực xây dựng, đang rất “khát” người. Dù mức thu nhập của lao động ngành xây dựng hiện khá cạnh tranh (8-10 triệu đồng/tháng/lao động phổ thông và 12-20 triệu đồng/tháng/lao động kỹ thuật, chuyên môn), việc thu hút và giữ chân nhân lực vẫn gặp khó khăn.

Điều này có nguyên nhân từ đặc thù công việc ngoài trời vất vả, nặng nhọc; lao động phổ thông có xu hướng chọn làm việc thời vụ, nhận lương khoán ngắn hạn thay vì ký hợp đồng dài hạn, sự cạnh tranh lao động gay gắt từ các khu công nghiệp và lĩnh vực thương mại - dịch vụ.

Trước tình hình trên, Sở Nội vụ đã tham mưu UBND TPHCM phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ngành và cơ sở đào tạo nghề nhằm dự báo nhu cầu và kết nối cung - cầu lao động ngành xây dựng.

Trong 8 tháng đầu năm 2026, hơn 380 sinh viên tốt nghiệp Trường Cao đẳng Kiến trúc - Xây dựng TPHCM và hơn 250 sinh viên tốt nghiệp Trường Đại học Xây dựng Hà Nội - Phân hiệu TPHCM đều được doanh nghiệp tuyển dụng 100%, cho thấy hiệu quả gắn kết tích cực giữa đào tạo và sử dụng lao động. Thành phố cũng yêu cầu các chủ đầu tư, nhà thầu phải lập kế hoạch huy động nhân sự chi tiết để cam kết tiến độ trong thời gian tới.

Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM dự báo trong giai đoạn cao điểm cuối năm 2026 và giáp Tết Nguyên đán 2027, thị trường lao động TPHCM cần tuyển dụng thêm khoảng 45.000-50.000 vị trí việc làm. Nhu cầu tuyển dụng lớn nhất tập trung vào các nhóm ngành chủ lực, trong đó có xây dựng, vận hành máy - lao động kỹ thuật, logistics…

KIÊN CƯỜNG - MINH TÂM