VN-Index tiếp tục lao dốc, lùi về sát 1.700 điểm

Giao dịch tại Công ty chứng khoán Kafi. Ảnh: NHUNG NGUYỄN

Thị trường chứng khoán phiên giao dịch ngày 14-10 vẫn chưa dừng đà giảm khi dòng tiền vẫn đứng ngoài thị trường.

Nhóm cổ phiếu Vingroup giảm mạnh, góp phần kéo VN-Index lao dốc. Trong đó, VHM giảm 5,28%, VIC giảm 1,62%, VRE giảm 1,54% và VPL giảm 3,3%, lấy đi khoảng 13 điểm của VN-Index, trong tổng mức giảm gần 15 điểm của chỉ số.

Ngược lại, nhóm cổ phiếu tài chính nghiêng về sắc xanh, trong đó nhiều cổ phiếu tăng tích cực: BVH tăng 1,88%, MBB tăng 1,57%, VIB tăng 1,09%, MSB tăng 1,03%, VCI tăng 1,36%...

Riêng nhóm cổ phiếu thép cũng tăng tích cực: NKG tăng trần, HSG tăng 4,48%, HPG 1,71%...

Lý giải nghịch lý kinh tế Việt Nam tăng trưởng mạnh nhưng thị trường chứng khoán kém tích cực, ông Nguyễn Minh Hoàng, Giám đốc Phân tích Công ty cổ phần Chứng khoán Nhất Việt (VFS) cho rằng, 2 diễn biến này không mâu thuẫn. Theo ông Hoàng, dòng tiền đang được phân bổ sang các kênh khác như trái phiếu, hoạt động sản xuất kinh doanh, các đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) và phát hành mới. Sự dịch chuyển này góp phần khiến thanh khoản trên thị trường cổ phiếu suy yếu.

“Dù định giá cổ phiếu thấp hơn mức trung bình trong quá khứ, dòng tiền vẫn có thể đứng ngoài nếu lợi suất kỳ vọng chưa đủ hấp dẫn so với các kênh đầu tư khác", ông Hoàng nhận định.

Về khả năng đảo chiều của thị trường, ông Hoàng phân tích, không nhất thiết phải chờ tất cả điều kiện vĩ mô trở nên thuận lợi. Dòng tiền có thể quay lại khi chi phí vốn đạt đỉnh và bắt đầu giảm, hoặc khi giá cổ phiếu giảm đủ sâu để tạo ra mức lợi suất kỳ vọng hấp dẫn.

"Để nhận diện tín hiệu hồi phục, nhà đầu tư cần theo dõi đồng thời nhiều yếu tố: thanh khoản cải thiện, đà tăng lan tỏa sang nhiều cổ phiếu hơn, số lượng cổ phiếu thiết lập đáy mới giảm và các nhóm cổ phiếu dẫn dắt thị trường bắt đầu xuất hiện", ông Nguyễn Minh Hoàng, Giám đốc Phân tích Công ty cổ phần Chứng khoán Nhất Việt

Khối ngoại tiếp tục bán ròng phiên thứ 15 trên sàn HOSE với tổng giá trị bán ròng gần 773 tỷ đồng. Trong đó, 2 cổ phiếu nhà Vingroup bị “xả hàng” mạnh nhất: VIC bị bán ròng hơn 153 tỷ đồng, VHM 152 tỷ đồng.

Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index giảm 14,44 điểm (0,85%) còn 1.704,87 điểm với 128 mã tăng, 163 mã giảm và 60 mã đứng giá. Ngược lại, chốt phiên tại sàn Hà Nội, HNX-Index tăng 0,91 điểm (0,34%) lên 265,16 điểm với 59 mã tăng, 62 mã giảm và 64 mã đứng giá.

Tổng giá trị giao dịch trên HOSE hơn 13.700 tỷ đồng. Tính cả sàn HNX thì tổng giá trị giao dịch gần 14.500 tỷ đồng.

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NHUNG NGUYỄN