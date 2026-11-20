Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 416/2026/NĐ-CP quy định về chính sách tín dụng ưu đãi hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, có hiệu lực từ ngày 19-11-2026.

Chính phủ quy định về chính sách tín dụng ưu đãi hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Ảnh minh họa

Về chính sách cho vay hỗ trợ đất ở, hỗ trợ nhà ở, nghị định quy định, khách hàng vay vốn hỗ trợ đất ở, hỗ trợ nhà ở bao gồm: hộ gia đình người dân tộc thiểu số là hộ có chủ hộ hoặc có vợ, chồng của chủ hộ là người dân tộc thiểu số theo quy định của pháp luật; hộ gia đình người dân tộc Kinh thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định của pháp luật về chuẩn nghèo trong từng thời kỳ, sinh sống ở thôn đặc biệt khó khăn, xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Mức cho vay do Ngân hàng Chính sách xã hội và khách hàng vay vốn thỏa thuận nhưng không vượt quá 100 triệu đồng/hộ cho mục đích vay vốn hỗ trợ đất ở, không vượt quá 100 triệu đồng/hộ cho mục đích vay vốn hỗ trợ nhà ở. Lãi suất cho vay bằng 3%/năm. Lãi suất nợ quá hạn bằng 130% lãi suất cho vay.

Về chính sách cho vay hỗ trợ đất sản xuất, hỗ trợ học nghề, chuyển đổi nghề, khách hàng vay vốn hỗ trợ đất sản xuất, học nghề, chuyển đổi nghề bao gồm hộ gia đình làm nghề nông, lâm, ngư nghiệp không có đất sản xuất hoặc thiếu từ 50% đất sản xuất trở lên theo quy định của địa phương. Mức cho vay hỗ trợ đất sản xuất, chuyển đổi nghề không vượt quá 200 triệu đồng/hộ. Mức cho vay hỗ trợ học nghề được áp dụng theo mức cho vay của chính sách tín dụng đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn theo quy định của Thủ tướng Chính phủ (tối đa 8 triệu đồng/tháng - PV).

Mức cho vay hỗ trợ đất sản xuất, chuyển đổi nghề do Ngân hàng Chính sách xã hội và khách hàng vay vốn thỏa thuận nhưng không vượt quá 200 triệu đồng/hộ. Lãi suất cho vay bằng 50% lãi suất cho vay đối với hộ nghèo quy định trong từng thời kỳ. Lãi suất nợ quá hạn bằng 130% lãi suất cho vay.

Về chính sách cho vay hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh, mức cho vay không quá 10 tỷ đồng/cơ sở sản xuất, kinh doanh. Mức cho vay hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh đối với hộ gia đình tối đa không quá 200 triệu đồng/hộ. Lãi suất cho vay bằng lãi suất cho vay đối với hộ nghèo quy định trong từng thời kỳ. Lãi suất nợ quá hạn bằng 130% lãi suất cho vay...

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LÂM NGUYÊN