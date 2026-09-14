Hai cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa bị đề nghị mức án trên 15 năm tù

TAND TP Đồng Nai xét xử sơ thẩm vụ án sai phạm tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa và Trung tâm Pháp y khu vực Tây Nguyên

Theo cáo trạng, từ tháng 1-2016 đến tháng 6-2024, Bùi Thế Hùng (61 tuổi), Lê Văn Hùng (55 tuổi), đều nguyên Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa; Trần Văn Thành, nguyên Giám đốc Trung tâm Pháp y khu vực Tây Nguyên cùng các đồng phạm đã ban hành 26 kết luận giám định tâm thần, 3 hồ sơ bệnh án sai sự thật, chuyển khoa điều trị cho một đối tượng điều trị bắt buộc chữa bệnh không đúng quy định. Số tiền đưa - nhận hối lộ tùy từng bị cáo từ 20 triệu đồng đến hơn 2 tỷ đồng.

Trong phần luận tội, Viện Kiểm sát đề nghị Bùi Thế Hùng mức án từ 16 năm 6 tháng đến 17 năm 9 tháng tù về các tội nhận hối lộ, môi giới hối lộ và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Lê Văn Hùng từ 15 năm 6 tháng đến 16 năm tù; Trần Văn Thành từ 3 đến 4 năm tù, cùng về tội nhận hối lộ.

TAND TP Đồng Nai xét xử sơ thẩm vụ án sai phạm tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa và Trung tâm Pháp y khu vực Tây Nguyên

Hai bị cáo nguyên Phó Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa là Nguyễn Thành Công (61 tuổi) bị đề nghị từ 7 năm 3 tháng đến 8 năm 6 tháng tù; Nguyễn Hữu Tý (66 tuổi) từ 3 đến 3 năm 9 tháng tù, cùng về các tội nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Các bị cáo nguyên là trưởng khoa, phó khoa tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa cũng bị đề nghị mức án cao. Trong đó, Nguyễn Văn Trọng (41 tuổi) bị đề nghị từ 9 năm 6 tháng đến 11 năm tù; Nguyễn Thành Quang (64 tuổi) từ 8 năm 9 tháng đến 10 năm 3 tháng tù, cùng về các tội nhận hối lộ, môi giới hối lộ và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Lý Thị Hoài Nam (55 tuổi) bị đề nghị từ 6 năm 6 tháng đến 7 năm tù về tội nhận hối lộ.

Các bị cáo còn lại bị đề nghị từ 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo đến 6 năm tù giam, tùy tính chất, mức độ hành vi phạm tội.

Đại diện Viện Kiểm sát nhận định các bị cáo được Nhà nước giao nhiệm vụ giám định pháp y tâm thần nhưng vì động cơ vụ lợi đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn, can thiệp vào kết quả giám định, làm sai lệch quá trình xử lý đối với một số đối tượng phạm tội. Hành vi này làm ảnh hưởng đến hoạt động điều tra, truy tố, xét xử và tiềm ẩn nguy cơ bỏ lọt tội phạm hoặc xử lý không đúng người, đúng tội.

Phiên tòa dự kiến kéo dài đến ngày 16-9.

PHÚ NGÂN