Cổ phiếu nhóm GELEX, dầu khí bứt phá, VN-Index vượt 1.800 điểm

Sắc xanh, tím bao phủ thị trường

Nhóm cổ phiếu thuộc hệ sinh thái GELEX và các doanh nghiệp liên quan đồng loạt phục hồi sau phiên giảm mạnh trước đó. GEE và GEL tăng trần, GEX tăng 3,14%, VSC tăng 3,5%, VIX tăng 2,5%.

Diễn biến này diễn ra sau khi CTCP Tập đoàn GELEX thông tin về việc ông Đặng Phan Tường, nguyên Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT), bị khởi tố trong quá trình điều tra vụ án tại EVNNPT và các đơn vị liên quan.

Theo GELEX, vụ việc liên quan cá nhân ông Tường, phát sinh trước khi ông tham gia hệ thống, không liên quan hoạt động của GELEX, GELEX Electric và các công ty trong hệ thống. Ông Tường hiện là thành viên HĐQT GELEX Electric và một số doanh nghiệp thành viên, không giữ chức vụ tại công ty mẹ GELEX.

Doanh nghiệp khẳng định hoạt động sản xuất, kinh doanh, quản lý tài chính và dòng tiền trong hệ thống vẫn được thực hiện theo cơ chế quản trị hiện hành, không bị gián đoạn.

Ngoài ra, nhóm cổ phiếu dầu khí cũng tăng mạnh, với BSR tăng trần, OIL tăng 6,47%, PLX tăng 5,96%, PVS tăng 4,91%, PVD tăng 3,69%, PVP tăng 4,72%,...

Sắc xanh trở lại ở các nhóm tài chính, công nghiệp, nguyên vật liệu, tiêu dùng. SSB, VOS tăng trần; PNJ tăng 3,62%, VCB tăng 2,56%, MWG tăng 2,01%, HPG tăng 1,44%. Khối ngoại tiếp tục mua ròng trên HOSE với giá trị gần 732 tỷ đồng.

Khối ngoại tiếp tục mua ròng gần 740 tỷ đồng trên sàn HOSE

Đóng cửa, VN-Index tăng 22,92 điểm (1,28%), lên 1.811,15 điểm, với 232 mã tăng, 86 mã giảm và 53 mã đứng giá. HNX-Index tăng 2,19 điểm (0,81%), lên 274,13 điểm, với 89 mã tăng, 49 mã giảm và 54 mã đứng giá.

Thanh khoản giảm mạnh, giá trị giao dịch trên HOSE gần 16.700 tỷ đồng, giảm 2.800 tỷ đồng so với phiên trước. Tổng giá trị giao dịch trên HOSE và HNX khoảng 17.400 tỷ đồng.

Tin liên quan Cổ phiếu hệ sinh thái GELEX đồng loạt giảm sàn

NHUNG NGUYỄN