SCIC định hướng phát triển thành Quỹ đầu tư Chính phủ

Ngày 3-12, tại Hà Nội,Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) phối hợp với Bộ Tài chính và các đối tác tổ chức hội thảo quốc tế “Phát triển mô hình SCIC theo hướng kinh doanh vốn chuyên nghiệp, hình thành Quỹ đầu tư Chính phủ”.

Phát biểu tại hội thảo, ông Cao Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Tài chính khẳng định, sau gần hai thập kỷ hoạt động, SCIC đã chứng minh được năng lực thực thi, thể hiện rõ vai trò “đầu tàu vốn” Nhà nước. Để chuyển đổi thành Quỹ đầu tư Chính phủ Việt Nam, SCIC cần xác định rõ cơ chế tài chính, nguồn lực và các chính sách đặc thù để có đủ cơ sở pháp lý thực hiện vai trò nhà đầu tư tài chính và dẫn dắt nền kinh tế cùng với các tập đoàn, tổng công ty khác.

Đại diện Bộ Tài chính cũng nhấn mạnh, cơ quan này sẽ luôn cam kết sát cánh, tháo gỡ khó khăn để SCIC hoàn thành nhiệm vụ dẫn dắt và tăng trưởng kinh tế trong kỷ nguyên mới.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn phát biểu tại hội thảo. Ảnh: LƯU THỦY

Ông Đinh Việt Tùng, Phó Tổng Giám đốc SCIC cho biết, trong 19 năm hoạt động, SCIC đã khẳng định tính đúng đắn của việc thành lập một tổ chức kinh tế đặc biệt, đóng góp cơ bản vào quá trình tái cơ cấu, sắp xếp đổi mới khu vực doanh nghiệp nhà nước và dần phát huy vai trò là công cụ đầu tư của Chính phủ.

Tính riêng 10 tháng đầu năm 2025, SCIC đạt kết quả ấn tượng với lợi nhuận tăng trưởng hai chữ số. Cụ thể, doanh thu 10 tháng đạt gần 12.000 tỷ đồng (đạt 98% kế hoạch), lợi nhuận sau thuế là hơn 11.000 tỷ đồng (vượt 23% kế hoạch). Ước tính cả năm 2025, SCIC đạt doanh thu hơn 12.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế (sau trích lập dự phòng) đạt hơn 11.000 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái.

Các chuyên gia tham gia phiên thảo luận về chuyển đổi mô hình hoạt động của SCIC. Ảnh: LƯU THỦY

Hiện nay, hai nhóm hoạt động cốt lõi đã và đang được SCIC thực thi hiệu quả là: tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, tối ưu hóa giá trị tài sản công; hoạt động đầu tư, trong đó chú trọng vào các khoản đầu tư chiến lược, đúng vai trò nhà đầu tư quốc gia.

Bên cạnh những thành công đạt được, theo đại diện SCIC, tổng công ty có thế mạnh trong hợp tác quốc tế, bước tiến quan trọng để tiệm cận mô hình Quỹ đầu tư Chính phủ. Những hợp tác này giúp SCIC tiếp cận chuẩn mực quản trị hiện đại, mở rộng nguồn lực và mạng lưới đối tác quốc tế.

LƯU THỦY