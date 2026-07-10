SCIC dự kiến thu thêm gần 1.400 tỷ đồng cổ tức từ Vinamilk

Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) dự kiến thu về khoảng 1.392 tỷ đồng từ đợt chi trả cổ tức còn lại năm 2025 của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk), qua đó nâng tổng số cổ tức nhận được từ doanh nghiệp này kể từ sau cổ phần hóa lên gần 40.000 tỷ đồng.

Trang trại Vinamilk Green Farm Tây Ninh

Theo thông tin Vinamilk vừa công bố, doanh nghiệp sẽ chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức còn lại của năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 18,5%, tương ứng 1.850 đồng/cổ phiếu. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 17-7-2026. Với việc đang nắm giữ 36% vốn điều lệ Vinamilk, SCIC sẽ nhận khoảng 1.392 tỷ đồng từ đợt chi trả này.

Trước đó, Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2025 của SCIC cho biết đơn vị đã thu về 8.131 tỷ đồng cổ tức từ 42 doanh nghiệp trong danh mục đầu tư. Riêng Vinamilk đóng góp hơn 3.649 tỷ đồng, chiếm gần 45% tổng số cổ tức SCIC nhận được trong năm. Tính chung cả năm 2025, số cổ tức SCIC thực nhận từ Vinamilk đạt 4.026 tỷ đồng.

Hiệu quả đầu tư của phần vốn nhà nước tại Vinamilk tiếp tục được khẳng định. Từ giá trị khoảng 1.500 tỷ đồng khi doanh nghiệp cổ phần hóa năm 2003, giá trị phần vốn nhà nước tại Vinamilk đã tăng lên 44.095 tỷ đồng vào tháng 6-2026. Bên cạnh đó, SCIC còn thu khoảng 22.530 tỷ đồng từ các đợt thoái vốn trong giai đoạn 2003-2017. Tính cả cổ tức và tiền thu từ thoái vốn, tổng giá trị lợi ích kinh tế mà SCIC thu được từ khoản đầu tư này đạt khoảng 106.468 tỷ đồng, cao gấp gần 71 lần giá trị vốn ban đầu sau cổ phần hóa.

Vinamilk hiện duy trì vị thế là doanh nghiệp sữa hàng đầu Việt Nam với hệ thống 15 trang trại và 16 nhà máy tại Việt Nam, Mỹ, Campuchia và Lào. Theo Brand Finance Vietnam 100 năm 2026, thương hiệu Vinamilk được định giá 2,6 tỷ USD, tiếp tục là thương hiệu thực phẩm giá trị nhất Việt Nam và giữ xếp hạng sức mạnh thương hiệu AAA+. Trong quý I-2026, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất 16.149 tỷ đồng, tăng 24,6% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt 2.458 tỷ đồng, tăng gần 55%.

MINH XUÂN