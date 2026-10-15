Xây dựng Đại học Bách khoa Hà Nội trở thành đại học nghiên cứu xuất sắc hàng đầu châu Á

Sáng 15-10, Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức lễ mít tinh kỷ niệm 70 năm thành lập (15-10-1956 – 15-10-2026) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến dự và phát biểu chỉ đạo.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Duy Ngọc, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Trịnh Văn Quyết, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành Trung ương và thành phố Hà Nội; cán bộ, giảng viên, sinh viên, cựu sinh viên nhà trường.

Tại lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đại học Bách khoa Hà Nội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đại học Bách khoa Hà Nội. Ảnh: VIẾT CHUNG

Đại học danh tiếng không chỉ ở Việt Nam mà trên trường quốc tế

Trình bày diễn văn khai mạc tại lễ kỷ niệm, GS-TS Lê Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội, cho biết, ngày 15-10-1956, khóa học đầu tiên của Trường Đại học Chuyên nghiệp Bách khoa khai giảng. Việc thành lập trường đại học kỹ thuật đầu tiên sau hòa bình thể hiện tầm nhìn chiến lược của Đảng, Nhà nước và Chủ tịch Hồ Chí Minh về đào tạo nguồn nhân lực khoa học kỹ thuật kiến thiết đất nước.

70 năm xây dựng và phát triển, Đại học Bách khoa Hà Nội đã trở thành một đại học danh tiếng, không chỉ ở Việt Nam mà trên trường quốc tế về kỹ thuật và công nghệ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu khánh thành Không gian đổi mới sáng tạo liên ngành Đại học Bách khoa Hà Nội. Ảnh: VIẾT CHUNG

Trong giai đoạn 1965 - 1972, gần 3.000 cán bộ, giảng viên và sinh viên bách khoa xếp bút nghiên lên đường ra trận. Tượng đài Xếp bút nghiên giữa khuôn viên của trường trở thành biểu tượng về lòng yêu nước.

Nhà trường vinh dự sở hữu nhiều công trình nghiên cứu xuất sắc, được ghi nhận qua các Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước, được Nhà nước trao nhiều phần thưởng cao quý.

Đến nay, Đại học Bách khoa Hà Nội xây dựng mạng lưới 300.000 cựu sinh viên toàn cầu, quy mô đào tạo 42.000 sinh viên, hợp tác hơn 100 đối tác quốc tế, tham gia 10 mạng lưới quốc tế và triển khai 68 chương trình đào tạo đại học, 42 chương trình đào tạo thạc sĩ, 28 chương trình đào tạo tiến sĩ. 5 lĩnh vực nghiên cứu ưu tiên gồm: Trí tuệ nhân tạo và Công nghệ dữ liệu, Khoa học và Công nghệ Sức khỏe, Vật liệu mới, Năng lượng và Môi trường bền vững, Thiết bị và Hệ thống thông minh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu thăm Không gian Đổi mới sáng tạo liên ngành của

﻿Đại học Bách khoa Hà Nội. Ảnh: VIẾT CHUNG

Xây dựng Cơ sở 2 tại Hưng Yên thành tổ hợp đổi mới sáng tạo hiện đại

Phát biểu chỉ đạo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao truyền thống, thành tựu to lớn của Đại học Bách khoa Hà Nội; đồng thời nêu rõ, để vươn lên, Việt Nam phải nâng cao năng suất, chất lượng, củng cố năng lực tự chủ và hợp tác quốc tế hiệu quả. Đất nước đang cần trí tuệ, bản lĩnh và sức sáng tạo của người bách khoa hơn bao giờ hết.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Đại học Bách khoa Hà Nội. Ảnh: VIẾT CHUNG

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị, xây dựng Đại học Bách khoa Hà Nội trở thành đại học nghiên cứu xuất sắc, đủ sức đảm nhận những nhiệm vụ lớn của quốc gia, vươn tới vị thế mới bằng những chương trình có mục tiêu rõ ràng, đội ngũ mạnh và nguồn lực tập trung.

Để đạt mục tiêu thuộc nhóm 100 - 150 đại học hàng đầu châu Á vào năm 2035, Đại học Bách khoa Hà Nội phải được bồi đắp bằng chất lượng đào tạo, nghiên cứu, uy tín học thuật và đóng góp cho đất nước; cần xây dựng các nhóm nghiên cứu mạnh, trung tâm xuất sắc, phòng thí nghiệm dùng chung; tạo môi trường để nhà khoa học yên tâm gắn bó, theo đuổi những ý tưởng có giá trị và dìu dắt thế hệ kế tiếp. Thế mạnh liên ngành phải trở thành sức mạnh chung để nhà trường đảm nhận những nhiệm vụ lớn về công nghiệp, giao thông, năng lượng và hạ tầng…

Đồng chí Tô Lâm nhấn mạnh, Đại học Bách khoa Hà Nội cần tạo đột phá trong đào tạo nhân tài, tập trung nghiên cứu, làm chủ công nghệ và giải quyết những bài toán lớn của đất nước; trở thành điểm hội tụ trí tuệ Việt Nam toàn cầu và chuyên gia quốc tế, thu hút người tài cống hiến cho đất nước; phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, đưa kết quả nghiên cứu vào sản xuất và đời sống.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Chính phủ, bộ ngành và địa phương hỗ trợ nguồn lực để nhà trường phát triển, đặc biệt trong việc xây dựng Cơ sở 2 tại Hưng Yên thành tổ hợp đổi mới sáng tạo hiện đại.

Phát biểu đáp từ, GS-TS Lê Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; cam kết tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ. Trong đó, Đại học Bách khoa Hà Nội cam kết là một trong những đơn vị tiên phong nghiên cứu, phát triển và làm chủ công nghệ lõi, công nghệ chiến lược, đóng góp thiết thực cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế, đảm bảo quốc phòng, an ninh và năng lực tự chủ quốc gia.

“Dấu mốc 70 năm mở ra hành trình mới, Đại học Bách khoa Hà Nội quyết tâm phấn đấu trở thành đại học nghiên cứu hàng đầu châu Á, đóng góp thiết thực vào mục tiêu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, tự chủ và tự cường”, Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Đại học Bách khoa Hà Nội. Ảnh: VIẾT CHUNG

Tại sự kiện, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đại biểu đã dự khánh thành Không gian đổi mới sáng tạo liên ngành của Đại học Bách khoa Hà Nội. Không gian được xây dựng theo mô hình quốc tế do Đại học Aalto (Phần Lan) khởi xướng từ năm 2008. Hiện mô hình này đã có mặt tại 38 trung tâm trên toàn thế giới thông qua mạng lưới Design Factory toàn cầu. Đây là trung tâm Design Factory đầu tiên tại Việt Nam đáp ứng tiêu chuẩn của mạng lưới này.

LÂM NGUYÊN - MAI PHẠM