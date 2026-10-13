Gia Lai chăm lo, hỗ trợ học sinh vùng biên giới

UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành quyết định danh mục đồ dùng cá nhân, học phẩm hỗ trợ học sinh trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới đất liền, giúp các em yên tâm học tập, bám lớp, bám trường.

Theo đó, học sinh các trường được hỗ trợ tiền mua đồng phục, học phẩm hằng năm và cấp một số đồ dùng cá nhân bằng hiện vật một lần trong mỗi cấp học. Danh mục hỗ trợ hằng năm gồm 2 bộ đồng phục, vở viết, bọc và nhãn vở, các loại giấy, bút, dụng cụ học tập cùng cặp hoặc ba lô. Chủng loại, số lượng được lựa chọn phù hợp với chương trình giáo dục, độ tuổi và nhu cầu thực tế, trong phạm vi mức hỗ trợ quy định.

Đối với đồ dùng cá nhân, học sinh được cấp chăn, màn, đệm, ga trải giường, gối, áo khoác giữ ấm, áo mưa, dép, giày và bình đựng nước. Quy cách, chất liệu phải phù hợp với khí hậu vùng cao, điều kiện sinh hoạt, độ tuổi, giới tính, bảo đảm an toàn, bền và dễ vệ sinh.

Quyết định đặt ra yêu cầu các hiệu trưởng phối hợp ban đại diện cha mẹ học sinh lựa chọn danh mục, số lượng phù hợp và công khai để phụ huynh, học sinh giám sát, không phát sinh khoản đóng góp bắt buộc.

UBND cấp xã hướng dẫn, kiểm tra, ngăn ngừa thất thoát, lãng phí, tiêu cực. Kinh phí thực hiện do ngân sách nhà nước bảo đảm và các nguồn huy động hợp pháp khác. Các nguồn huy động phải được hạch toán, công khai riêng, không thay thế hoặc cắt giảm quyền lợi chính đáng của học sinh.

Chạy đua hoàn thiện 7 trường nội trú biên giới UBND tỉnh Gia Lai đang đôn đốc hoàn thiện 7 trường phổ thông nội trú liên cấp tại 7 xã biên giới. Lãnh đạo UBND tỉnh yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng, an toàn công trình; đôn đốc nhà thầu, đẩy nhanh nghiệm thu, thanh toán, giải ngân. Trường phổ thông nội trú liên cấp khang trang giữa vùng biên giới Gia Lai. Ảnh: XUÂN HUYÊN Sở GD-ĐT có trách nhiệm phối hợp các địa phương, nhà trường rà soát điều kiện ăn ở, sinh hoạt, nước sạch, an ninh, an toàn và thiết bị dạy học, kịp thời xử lý vướng mắc. UBND 7 xã biên giới phối hợp đôn đốc thi công, lắp đặt thiết bị, giám sát chất lượng, đề xuất bổ sung hạng mục cần thiết, bảo đảm công trình đồng bộ, đáp ứng nhu cầu sử dụng.

NGỌC OAI