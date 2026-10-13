Chạm vào sáng tạo, mở lối tương lai

Chương trình trải nghiệm thiết kế năm 2026 tại Trường Đại học Kiến trúc TPHCM mở ra không gian giao lưu chuyên môn, tiếp cận công nghệ và kết nối sinh viên với doanh nghiệp.

Nghi thức đánh trống khai mạc chương trình. ẢNH: HOÀNG TRIỀU.

Tối 12-10, tại Trường Đại học Kiến trúc TPHCM (196 Pasteur, phường Xuân Hòa, TPHCM), Khoa Mỹ thuật Công nghiệp của trường tổ chức khai mạc chương trình trải nghiệm thiết kế năm 2026 với chủ đề “Human Touch – Legacy Of Tomorrow” (Điểm chạm con người – Di sản của ngày mai).

PGS.TS.KTS Phạm Trọng Thuật, Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc TPHCM, phát biểu khai mạc chương trình. Ảnh: HOÀNG TRIỀU.

Bên cạnh trưng bày sản phẩm sáng tạo của sinh viên, chương trình có các hoạt động trao đổi chuyên môn, trải nghiệm công nghệ và kết nối nguồn nhân lực thiết kế trẻ với doanh nghiệp, cộng đồng sáng tạo.

Lấy con người làm trung tâm của thiết kế, chương trình khuyến khích sinh viên xuất phát từ cảm xúc, nhu cầu và trải nghiệm đời sống để phát triển ý tưởng thành hình ảnh, sản phẩm, thời trang, vật liệu và các giải pháp ứng dụng. Qua đó, sinh viên kết hợp tư duy thẩm mỹ với khả năng giải quyết các vấn đề thực tiễn, hướng đến những giá trị thiết thực cho cộng đồng.

Theo chương trình, ngày 13-10 diễn ra tọa đàm về ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong thiết kế, chia sẻ góc nhìn thực tiễn về cách công nghệ thay đổi quy trình sản xuất, nâng cao hiệu quả và mở rộng khả năng sáng tạo.

Ngày 14-10, workshop với nhóm chuyên gia Biti’s giúp sinh viên tìm hiểu quy trình phát triển sản phẩm, tư duy đổi mới và cách kết hợp vật liệu, công nghệ, thẩm mỹ với trải nghiệm người dùng.

Ngày 15-10, hoạt động kết nối nghề nghiệp tạo cơ hội gặp gỡ giữa sinh viên, doanh nghiệp và chuyên gia, hướng đến tuyển dụng, hướng dẫn nghề nghiệp và hợp tác trong lĩnh vực thiết kế.

HOÀNG TRIỀU- THIÊN BÌNH