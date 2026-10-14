Khởi động dự án xây trường xã hội chủ nghĩa kiểu mẫu tại TP Đồng Nai

Các đại biểu bấm nút khởi động dự án Trường tiểu học – THCS – THPT Tân Triều

Dự lễ có Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn; Bí thư Thành ủy TP Đồng Nai Vũ Hồng Văn; Chủ tịch UBND TP Đồng Nai Nguyễn Văn Út cùng lãnh đạo các sở, ngành địa phương.

Theo kế hoạch, dự án được triển khai trên diện tích 14,35ha, gồm 6 phân khu chức năng đồng bộ, hiện đại. Trong giai đoạn đầu, công trình dự kiến đáp ứng quy mô 27 lớp với khoảng 1.115 học sinh.

UBND TP Đồng Nai tổ chức lễ khởi động dự án Trường tiểu học – THCS – THPT Tân Triều

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP Đồng Nai Nguyễn Văn Út cho biết, việc khởi động dự án có ý nghĩa trong bối cảnh thành phố cụ thể hóa định hướng phát triển đô thị sân bay đa trung tâm, xanh, thông minh và hiện đại. Yêu cầu đặt ra là chất lượng giáo dục phổ thông phải đi trước một bước, góp phần chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao cho giai đoạn phát triển mới.

Lãnh đạo thành phố yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện các thủ tục, phấn đấu hoàn thành xây dựng và lắp đặt thiết bị trong tháng 8-2028, đưa trường vào hoạt động từ năm học 2028-2029. Sở GD-ĐT TP Đồng Nai phối hợp các đơn vị liên quan chuẩn bị phương án nhân sự, tuyển chọn và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giáo viên; đồng thời phối hợp Bộ GD-ĐT xây dựng bộ tiêu chí đánh giá mô hình để từng bước áp dụng tại các cơ sở giáo dục khác.

Theo Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn, đội ngũ nhà giáo là nhân tố quyết định chất lượng của mô hình trường học kiểu mẫu. Bên cạnh kiến thức, nhà trường cần chú trọng phát triển toàn diện đức, trí, thể, mỹ; tăng cường giáo dục khoa học công nghệ, STEM, trí tuệ nhân tạo (AI), ngoại ngữ và các kỹ năng thiết yếu cho học sinh.

Theo định hướng, mô hình Trường liên cấp Tân Triều không chỉ hướng đến đổi mới cơ sở vật chất mà còn đặt trọng tâm vào phương thức quản trị, chất lượng dạy và học, ứng dụng công nghệ và xây dựng môi trường giáo dục an toàn, nhân văn. Sau khi trường đi vào hoạt động, ngành giáo dục sẽ đánh giá, chuẩn hóa và nghiên cứu nhân rộng mô hình sau năm 2030.

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PHÚ NGÂN