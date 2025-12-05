Đại học Bách khoa Hà Nội và Huawei Việt Nam hợp tác phát triển nhân tài ICT

Đại học Bách khoa Hà Nội (HUST) và Công ty TNHH Công nghệ Huawei Việt Nam đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) nhằm thúc đẩy chuyển đổi số trong ngành giáo dục, phát triển nhân tài ICT và tăng cường liên kết giữa đại học - doanh nghiệp.

Lãnh đạo Đại học Bách khoa Hà Nội và Huawei Việt Nam ký kết hợp tác

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS. Nguyễn Phong Điền, Phó Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội, nhấn mạnh lễ ký kết MOU đánh dấu cột mốc quan trọng, thể hiện tầm nhìn chung của hai bên trong việc thúc đẩy công nghệ, giáo dục và phát triển bền vững tại Việt Nam.

Ông khẳng định hai bên sẽ hợp tác chặt chẽ trong phát triển nguồn nhân lực ICT chất lượng cao, giúp sinh viên tiếp cận chương trình đào tạo tiên tiến, chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế và cơ hội tham gia các chương trình toàn cầu như Hạt giống cho Tương lai (Seeds for the Future) và Huawei ICT Competition.

Theo đó, hai bên sẽ hợp tác trên ba lĩnh vực chính: Chuyển đổi số trong giáo dục đại học, với trọng tâm xây dựng mô hình đại học số và ứng dụng AI vào giảng dạy - nghiên cứu - quản trị; Phát triển nguồn nhân lực ICT, triển khai chương trình Huawei ICT Academy với mục tiêu đào tạo 300 sinh viên mỗi năm, đồng thời nâng cao năng lực giảng viên thông qua các chương trình đào tạo chuẩn quốc tế và cung cấp học liệu miễn phí; Kết nối đại học - doanh nghiệp, bao gồm tổ chức Office Tour, Job Fair, workshop kỹ thuật và các chương trình thực tập - tuyển dụng dành cho sinh viên năm cuối nhằm tăng cường trải nghiệm thực tế và nâng cao năng lực nghề nghiệp…

Ông Ivan Liu, Tổng Giám đốc Huawei Việt Nam cho biết Huawei vinh dự đồng hành cùng Đại học Bách khoa Hà Nội trong hành trình thúc đẩy chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực ICT cho Việt Nam. Huawei cam kết cung cấp các nguồn lực học thuật tiên tiến của Huawei ICT Academy, giúp sinh viên và giảng viên tiếp cận kiến thức mới nhất về AI, Điện toán đám mây, Viễn thông và CNTT; đồng thời mở rộng cơ hội thực tập và phát triển nghề nghiệp cho sinh viên.

