Xây dựng doanh nghiệp học tập để thích ứng chuyển đổi số

Muốn thực hành một nội dung nào đó trong doanh nghiệp, lãnh đạo cần làm gương, thực hành đầu tiên để nhân sự có điểm tựa học hỏi và phát triển.

Ngày 8-10, Đài Phát thanh và Truyền hình TPHCM (HTV) tổ chức hội thảo chuyên đề "Xây dựng doanh nghiệp học tập trong thành phố học tập" với chủ đề "Học nhanh hơn sự thay đổi". Đây là sự kiện trọng tâm trong chuỗi hoạt động Tuần lễ Doanh nhân và Sách năm 2026.

Lãnh đạo các doanh nghiệp trao đổi về xây dựng doanh nghiệp học tập. Ảnh: M.HOA

Tại hội thảo, đại diện nhiều doanh nghiệp chia sẻ các mô hình và phương pháp đưa học tập trở thành năng lực cốt lõi. Bà Vưu Lệ Quyên, Tổng Giám đốc Biti's nhấn mạnh mô hình học tập lấy người học làm trung tâm, gắn kết hai yếu tố hạnh phúc và hiệu quả.

"Lãnh đạo làm gương, là người thực hành đầu tiên thì nhân sự mới có điểm tựa để học hỏi và phát triển", bà Quyên chia sẻ.

Chỉ ra bài học thực tế trong vận hành doanh nghiệp, ông Nguyễn Khắc Nguyện, Phó Tổng Giám đốc ACB nhấn mạnh: "Việc học thật sự phải bắt đầu từ chuyện thiếu năng lực và kết quả phải được đo lường bằng sự thay đổi hành vi, hiệu quả công việc".

Trong khi đó, bà Trịnh Mai Phương, Phó Chủ tịch Nhân sự Unilever Việt Nam đề xuất tinh thần "Life long learning" (học tập suốt đời) và tư duy "Beginner mindset" (người mới bắt đầu). Theo đó, việc học là chấp nhận “tôi không biết" nhằm tạo sự khiêm nhường để học hỏi.

Theo nhà báo Trần Hoàng, Phó Tổng Giám đốc HTV, lực lượng lao động tại các doanh nghiệp chiếm tỷ lệ lớn. Việc xây dựng văn hóa học tập trong doanh nghiệp không chỉ nâng cao sức cạnh tranh tổ chức mà còn là trách nhiệm xã hội của doanh nhân, góp phần đưa TPHCM trở thành thành viên tiêu biểu của Mạng lưới Thành phố học tập toàn cầu UNESCO.

Bà Trương Hải Thanh, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM khẳng định, một thành phố học tập không thể chỉ dựa vào hệ thống trường học và doanh nghiệp không chỉ là nơi tạo việc làm, mà còn phải trở thành một không gian học tập. Người lao động là người học tập suốt đời.

"Doanh nghiệp học tập chính là cầu nối giữa giáo dục và thực tiễn, nâng cao năng lực thích ứng cho lực lượng lao động trước làn sóng chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo", Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM chia sẻ.

MAI HOA