Đề xuất bãi bỏ nhiều điều kiện, thủ tục hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán

Chiều 17-10, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, Quốc hội nghe tờ trình về 3 dự án luật: Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn trình bày các dự án luật tại hội trường.

Theo Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn, trong các nội dung sửa đổi tại dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, hoàn thiện một số quy định để đáp ứng yêu cầu ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số; thực hiện tinh gọn bộ máy và nâng cao hiệu quả vận hành thị trường giao dịch chứng khoán; bảo đảm thống nhất, đồng bộ với quy định pháp luật hiện hành; tiệm cận với các tiêu chuẩn quốc tế trong hoạt động chứng khoán và thị trường chứng khoán; nâng cao năng lực thị trường, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn trình bày tại phiên họp chiều 17-10. Ảnh: QUANG PHÚC

Dự án luật bổ sung các quy định về giao dịch điện tử, bảo đảm an toàn giao dịch điện tử trong lĩnh vực chứng khoán; các dịch vụ công ty chứng khoán được phép cung cấp khi được cấp phép nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán…

Đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn thông tin, dự án luật được xây dựng theo hướng mở rộng đối tượng được cung cấp dịch vụ kế toán, đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế, góp phần khơi thông nguồn lực, thúc đẩy phát triển thị trường dịch vụ kế toán, kiểm toán hiệu quả, bền vững và phù hợp với thông lệ quốc tế.

Dự án Luật Kế toán cắt giảm toàn bộ điều kiện kinh doanh, thủ tục hành chính trong lĩnh vực dịch vụ kế toán; bãi bỏ các nội dung khác cho thống nhất với những nội dung cắt giảm điều kiện kinh doanh, thủ tục hành chính trong lĩnh vực dịch vụ kế toán như: quy định về kiểm tra hoạt động dịch vụ kế toán; nghĩa vụ thông báo, báo cáo; thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán, Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán…

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn trình bày về 3 dự án luật. Ảnh: QUANG PHÚC

Dự án Luật Kiểm toán độc lập bãi bỏ điều kiện “Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của pháp luật” khi cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán; bãi bỏ hai thành phần hồ sơ “Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư” và “Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán của các kiểm toán viên hành nghề” khi cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán.

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn khẳng định, khi dự thảo luật được thông qua sẽ không phát sinh thêm nguồn nhân lực và tài chính cũng như điều kiện bảo đảm cho việc thi hành văn bản do toàn bộ các thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán đã được cắt giảm. Một số điều kiện kinh doanh và thủ tục hành chính trong lĩnh vực kiểm toán độc lập cũng được đơn giản hóa nhằm tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội Phan Văn Mãi trình bày báo cáo thẩm tra 3 dự án luật. Ảnh: QUANG PHÚC

Dự án Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ sửa đổi, bổ sung quy định về phát triển khởi nghiệp sáng tạo theo hướng mở rộng nội dung hỗ trợ như: hỗ trợ thuế cho hoạt động khởi nghiệp sáng tạo của doanh nghiệp nhỏ và vừa, chuyên gia, nhà khoa học, tổ chức trung gian; hỗ trợ chi phí đào tạo, tư vấn, cố vấn, huấn luyện và thương mại hóa sản phẩm.

Sửa đổi, bổ sung chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh theo hướng kế thừa quy định hiện hành và bổ sung các cơ chế hỗ trợ nhằm giảm chi phí gia nhập thị trường, chi phí tuân thủ sau chuyển đổi gồm: rút ngắn thời gian đăng ký doanh nghiệp; miễn một số phí, lệ phí ban đầu; áp dụng cơ chế thuế, kế toán, biểu mẫu, báo cáo tối giản; hướng dẫn, cảnh báo tuân thủ; hỗ trợ nền tảng số, phần mềm, dịch vụ kế toán và cơ chế bảo hiểm xã hội linh hoạt…

Trình bày báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội Phan Văn Mãi nêu rõ, Ủy ban Kinh tế và Tài chính tán thành sự cần thiết ban hành các dự án luật nhằm thể chế hóa chủ trương cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh và tháo gỡ vướng mắc thực tiễn.

ĐỖ TRUNG