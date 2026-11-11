Xây mới Bệnh viện đa khoa Phú Quốc, dự kiến có sân đáp trực thăng

Ngày 11-11, UBND đặc khu Phú Quốc phối hợp Sở Y tế tỉnh An Giang và Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) tổ chức cuộc họp đóng góp ý kiến về phương án xây dựng mới Bệnh viện đa khoa Phú Quốc.

Theo kế hoạch, Bệnh viện đa khoa Phú Quốc có quy mô 500 giường, diện tích hơn 13ha được xây dựng tại khu vực Đồng Cây Sao với tổng mức đầu tư 1.300 tỷ đồng. Công trình gồm khối nhà chính cao 8 tầng, diện tích hơn 1,1ha; khối trung tâm năng lượng pháp y cao 2 tầng, diện tích gần 1.000m²; bệnh viện có sân đáp trực thăng.

﻿Phối cảnh Bệnh viện Đa khoa Phú Quốc. Ảnh: HOÀNG DUNG

Dự án do UBND đặc khu Phú Quốc làm chủ đầu tư, dự kiến thực hiện trong giai đoạn 2027 - 2030, khởi công vào cuối quý I-2027.

Theo ông Trần Minh Khoa, Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc, Bệnh viện đa khoa Phú Quốc được định hướng đạt tiêu chuẩn tương đương bệnh viện hạng I, phù hợp đặc thù biển đảo; từng bước trở thành trung tâm khám, chữa bệnh chất lượng cao phục vụ người dân và du khách.

Công trình được kỳ vọng góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, giảm tải cho bệnh viện tuyến trên và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của Phú Quốc.

TẤN THÁI