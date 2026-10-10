Xã hội

Xuất hiện vòi rồng trên vùng biển Hà Tĩnh

SGGPO

Chiều 10-10, trên vùng biển Thạch Hải (xã Thạch Khê, tỉnh Hà Tĩnh) xuất hiện một vòi rồng trong điều kiện trời có mây, âm u, biển động mạnh.

Video ghi nhận hiện tượng vòi rồng trên vùng biển Hà Tĩnh

Trao đổi với Báo SGGP, anh Trần Việt Cường (quê ở xã Thạch Khê, tỉnh Hà Tĩnh, hiện sống và làm việc ở Hà Nội), người trực tiếp quay được đoạn video ghi nhận hiện tượng vòi rồng nói trên cho biết, vào thời điểm gần 14 giờ ngày 10-10, khi anh đang có mặt tại quảng trường biển khu vực bãi tắm Thạch Hải (thuộc xã Thạch Khê) thì bất ngờ nhìn thấy hiện tượng vòi rồng xuất hiện ở phía ngoài biển, cách bờ khoảng 1,5-2km, nên đã dùng điện thoại quay video hiện tượng này.

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Hình ảnh vòi rồng cao hàng chục mét. Ảnh cắt từ video

Theo anh Trần Việt Cường, hiện tượng vòi rồng cao hàng chục mét, xuất hiện ngay sau đợt mưa lớn tại khu vực và kéo dài trong khoảng thời gian hơn 10 phút. Sau đó, vòi rồng dịch chuyển dần về hướng trên vùng biển xã Đồng Tiến, tỉnh Hà Tĩnh.

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Hình ảnh "vòi rồng" được người dân đứng từ xa quay lại

Chiều cùng ngày, ông Nguyễn Hoài Nam, Bí thư Đảng ủy xã Thạch Khê, cho biết hiện tượng vòi rồng trong đoạn video nói trên xuất hiện tại vùng biển địa phương này. Vòi rồng chỉ diễn ra ở phía ngoài biển, không đi vào đất liền, không ghi nhận ảnh hưởng, thiệt hại về người và tài sản.

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ĐỨC HẢI

Từ khóa

Thạch Khê Vòi rồng Ngoài biển Vùng biển Quảng trường

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