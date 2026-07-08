Xuất hiện vòi rồng ở Hưng Yên, chưa ghi nhận thiệt hại

Chiều 8-7, cơ quan chức năng xác nhận hiện tượng vòi rồng xuất hiện tại tỉnh Hưng Yên là có thật, song không ghi nhận thiệt hại.

Trước đó, cùng ngày, nhiều tài khoản mạng xã hội đăng tải các đoạn video ghi lại cảnh một cột xoáy hình phễu, được cho là vòi rồng, xuất hiện tại khu vực xã Bình Thanh, tỉnh Hưng Yên (địa bàn tỉnh Thái Bình trước đây), thu hút sự quan tâm của nhiều người.

Hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội chiều 8-7. Ảnh: NGƯỜI DÂN CHIA SẺ TRÊN MẠNG XÃ HỘI

Theo các hình ảnh được chia sẻ, hiện tượng xuất hiện trong điều kiện bầu trời có mây dông dày đặc. Cột xoáy kéo dài từ mây xuống mặt đất, cuốn bụi đất lên cao trước khi suy yếu.

Đến chiều cùng ngày, các đoạn video được chia sẻ rộng rãi trên nhiều nền tảng.

Một trong những clip được người dân chia sẻ trên mạng xã hội chiều 8-7

Trao đổi với báo chí chiều 8-7, đại diện Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, đơn vị trực ban phòng chống thiên tai đã liên hệ với địa phương để xác minh thông tin. Theo báo cáo của trực ban về phòng chống thiên tai tỉnh Hưng Yên, hiện tượng vòi rồng được mạng xã hội đăng tải là có thật nhưng đã tan. Đến thời điểm xác minh, địa phương chưa ghi nhận thiệt hại do hiện tượng này gây ra.

Trước đó, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cũng đưa ra dự báo, chiều 8-7 khu vực tỉnh Hưng Yên có mây dông. Trong ngày và đêm 8-7, nhiều khu vực ở Bắc bộ có mưa rào và dông. Cơ quan khí tượng cũng cảnh báo trong các cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

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