Ngày khai giảng, thầy cô hiệu trưởng dặn dò việc học trong bối cảnh AI phát triển

Sự phát triển nhanh chóng của khoa học, công nghệ, trí tuệ nhân tạo (AI) và chuyển đổi số, việc học hôm nay không chỉ là tiếp nhận kiến thức mà còn là học cách thích ứng, sáng tạo, hợp tác và làm chủ những công cụ mới

Trong lễ khai giảng 5-9 ở các cơ sở giáo dục, nhiều thầy, cô giáo căn dặn học sinh về việc học trong bối cảnh AI phát triển.

Cô Lê Thị Thanh Giang, Hiệu trưởng Trường THCS Minh Đức (phường Cầu Ông Lãnh, TPHCM), cho hay, ngay từ ngày đầu đặt nền móng xây dựng ngôi trường, những thế hệ đi trước đã gửi gắm một tâm nguyện đẹp đẽ: đào tạo nên những con người có "Trí" sáng, có cái "Tâm" lấy chữ "Đức" làm đầu. Vì thế, hai chữ “Minh Đức” đã được lựa chọn để đặt tên cho trường.

Cô Lê Thị Thanh Giang, Hiệu trưởng Trường THCS-THPT Minh Đức (phường Cầu Ông Lãnh) thay mặt trao các phần quà chăm lo cho học sinh nghèo của lãnh đạo TPHCM

“Minh” là sáng – là ánh sáng của tri thức, trí tuệ, của tinh thần học hỏi và khát vọng vươn lên. “Đức” là nền tảng của nhân cách – là lòng nhân ái, sự trung thực, trách nhiệm và cách sống tử tế. Vì vậy, Minh Đức không chỉ là tên của một ngôi trường, mà còn gửi gắm mục tiêu giáo dục: giúp mỗi học sinh sáng về trí tuệ, đẹp về nhân cách. Trải qua năm tháng, cùng với sự phát triển của TP và đất nước.

Đại diện Trường THCS Minh Đức trao các suất học bổng cho học sinh của trường

Bài phát biểu trong lễ khai giảng của Hiệu trưởng Trường THCS Minh Đức, có đoạn viết: Bước vào năm học 2026 – 2027, trong xu thế hội nhập ngày càng sâu rộng, cùng sự phát triển nhanh chóng của khoa học, công nghệ, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số, việc học hôm nay không chỉ là tiếp nhận kiến thức mà còn là học cách thích ứng, sáng tạo, hợp tác và làm chủ những công cụ mới. Vì thế, trong hành trình hội nhập và thích ứng với thời đại mới, ý nghĩa hai chữ “Minh Đức” càng trở nên thiết thực: có “Minh” để làm chủ tri thức và công nghệ; có “Đức” để sử dụng tri thức và công nghệ một cách trách nhiệm, nhân văn và có ích...Sự trưởng thành của mỗi học sinh cần có sự đồng hành của gia đình và nhà trường. Chúng ta không chỉ mong các em có kết quả học tập tốt, mà quan trọng hơn là giúp các em biết tự học, biết sáng tạo, biết vượt qua khó khăn, biết yêu thương và sống có trách nhiệm. Và trên hành trình ấy, hãy luôn nhớ: Nuôi dưỡng chữ "MINH" để mở mang trí tuệ, làm chủ tri thức. Gìn giữ chữ "ĐỨC" để hoàn thiện nhân cách, sống đẹp và có trách nhiệm. Hãy để hai chữ MINH ĐỨC không chỉ hiện diện trên cổng trường, mà còn được thể hiện trong chính cách các em học tập, ứng xử và trưởng thành mỗi ngày.

Cùng nói về AI trong giáo dục và đào tạo, phát biểu tại lễ khai giảng Trường Mầm non-Tiểu học-THCS-THPT Nam Việt (Trường Nam Việt), TS Nguyễn Đức Quốc, Chủ tịch Tập đoàn Giáo dục Quốc tế Nam Việt, đề cập đến những thay đổi của giáo dục trong thời đại công nghệ. Ông cho rằng trí tuệ nhân tạo (AI) đang mở ra nhiều cơ hội hỗ trợ dạy và học. Tuy nhiên, AI cần được sử dụng đúng vai trò, không nên lạm dụng đến mức làm giảm đi những tương tác thực tế trong giáo dục. Bởi lẽ, AI có thể trở thành công cụ hỗ trợ hiệu quả, nhưng sự kết nối trực tiếp giữa nhà trường, gia đình, thầy cô và học sinh vẫn là yếu tố quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển của mỗi học sinh.

Theo TS Nguyễn Đức Quốc, giáo dục một học sinh cần sự chung tay của nhà trường, gia đình và xã hội. Trong đó, nhà trường không đặt nặng vấn đề đầu vào mà chú trọng quá trình giáo dục và sự tiến bộ của từng học sinh. Theo định hướng này, chất lượng giáo dục thực chất, sự tiến bộ của học sinh và niềm tin của phụ huynh tiếp tục được xem là những thước đo quan trọng trong quá trình phát triển của nhà trường.

Bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam (thứ 3, từ phải qua) tặng hoa chúc mừng lễ khai giảng cho lãnh đạo Trường Nam Việt

Tham dự buổi lễ khai giảng ở trường có bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Chủ tịch Quỹ “Vì tuổi trẻ vùng cao và hải đảo”, Chủ nhiệm Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa, Trường Sa thân yêu”; đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM.

Ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM (thứ 3, từ phải qua) tặng hoa chúc mừng lễ khai giảng cho lãnh đạo Trường Nam Việt

Theo báo cáo của nhà trường, ở năm học này, Trường Nam Việt tiếp tục đón những học sinh thuộc Quỹ “Vì tuổi trẻ vùng cao và hải đảo” – tiền thân là Quỹ học bổng Vừ A Dính – là con em cán bộ, chiến sĩ hải quân, gia đình ngư dân bám biển và đồng bào dân tộc thiểu số.

Trong 15 năm thực hiện dự án “Ươm mầm tương lai” phối hợp với Quỹ học bổng Vừ A Dính, Nam Việt đã nhận nuôi dạy miễn phí 133 học sinh đến từ vùng biển đảo và đồng bào dân tộc thiểu số, với tổng kinh phí đóng góp 136 tỷ đồng.

ĐẶNG TRINH