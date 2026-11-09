2 đồng phạm của "Hiệp đen" khai về những clip giang hồ mạng

Cơ quan điều tra xác định Lâm Duy Bảo Sơn và Nguyễn Sơn Lâm là đồng phạm của “Hiệp đen” trong vụ án. Cả 2 đã khai nhận hành vi và bày tỏ sự ăn năn, hối hận.

Ngày 9-11, Công an TPHCM cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đang lấy lời khai, mở rộng điều tra xử lý với Nguyễn Tuấn Hiệp (còn gọi là “Hiệp đen”, sinh năm 1971) cùng 13 đối tượng về các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng, cho vay lãi nặng và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Lời khai của Lâm và Sơn tại cơ quan điều tra

Tại cơ quan điều tra, Lâm Duy Bảo Sơn (còn gọi “Sơn mặt quỷ”) khai đã có 4 tiền án, gồm 2 tiền án về tội đánh bạc, 1 tiền án về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và 1 tiền án liên quan đến hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Sơn khai bị Công an TPHCM bắt giữ cùng “Hiệp đen” về hành vi đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin trên mạng máy tính, mạng viễn thông. Nhận thức được những việc làm sai trái, Sơn bày tỏ ăn năn, hối hận và mong được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Lâm (bên trái) và Sơn tại cơ quan điều tra. Ảnh: CATP

Trong khi đó, Nguyễn Sơn Lâm (sinh năm 1972, tên gọi trên mạng xã hội là Sơn Lâm Nguyễn) khai những món trang sức thường đeo trong các clip đăng tải trên mạng xã hội đều là vàng giả.

Theo Lâm, việc sử dụng trang sức giả nhằm tạo vẻ ngoài giàu có, khoe mẽ, đánh bóng tên tuổi, qua đó thuận lợi hơn trong việc kết nối hoạt động cho vay tiền. Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Sơn Lâm là đồng phạm của “Hiệp đen” về hai tội danh: “Đưa trái phép thông tin lên mạng máy tính, mạng viễn thông” và “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Lâm thừa nhận hối hận vì thích thể hiện bản thân mà thực hiện những việc làm sai trái, đồng thời mong mọi người không bắt chước làm theo.

NGUYỄN TÂN