30 ngân hàng giảm lãi suất huy động

Hưởng ứng chủ trương của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước (NHNN), thị trường ghi nhận làn sóng điều chỉnh giảm lãi suất huy động tại nhiều ngân hàng thương mại (NHTM).

Ghi nhận đến ngày 2-11, có khoảng 30 NHTM đã công bố giảm lãi suất huy động, phổ biến từ 0,5 điểm phần trăm đối với các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên, cao nhất có ngân hàng giảm 0,7 điểm phần trăm.

Cụ thể, ngày 2-11, Eximbank giảm 0,5 điểm phần trăm lãi suất ở các kỳ hạn từ 6-12 tháng, xuống còn 4,2%/năm kỳ hạn 6-11 tháng, 4,5%/năm kỳ hạn 12 tháng. Từ đầu tháng 11-2026, BIDV giảm 0,5 điểm phần trăm lãi suất tiền gửi tại quầy đối với các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên, áp dụng cho cả khách hàng cá nhân và doanh nghiệp. Theo đó, lãi suất tiền gửi cá nhân cao nhất còn 5,4%/năm, tiền gửi trực tuyến cao nhất 6,8%/năm. Đối với khách hàng doanh nghiệp, lãi suất huy động cao nhất là 4%/năm kỳ 12 đến 60 tháng.

Techcombank thông báo giảm 0,5 điểm phần trăm lãi suất tiền gửi từ kỳ hạn 6 tháng trở lên, áp dụng đối với khách hàng cá nhân và doanh nghiệp. Sacombank và MSB cũng điều chỉnh giảm 0,5 điểm phần trăm đối với các kỳ hạn tương ứng. Trong khi đó, NCB giảm tới 0,6 điểm phần trăm lãi suất tiết kiệm các kỳ hạn từ 6 tháng, SeABank giảm tới 0,7 điểm phần trăm lãi suất tiết kiệm tại các kỳ hạn 18-36 tháng.

Song song với việc giảm chi phí huy động, các ngân hàng tiếp tục triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và người dân tiếp cận vốn. Agribank áp dụng mức giảm lãi suất cho vay lên đến 2%/năm, tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên và khách hàng sản xuất, kinh doanh. Vietcombank giảm lãi suất cho vay từ 1,5-2%/năm; riêng một số lĩnh vực, lãi suất cho vay ngắn hạn được giảm tối đa 3%/năm so với mức lãi suất hiện hành. VietinBank cũng triển khai các giải pháp tín dụng với mức giảm lãi suất cho vay lên đến 2%/năm.

Không chỉ các ngân hàng thương mại nhà nước, nhiều ngân hàng tư nhân cũng dành nguồn lực lớn cho các chương trình tín dụng ưu đãi. Techcombank công bố các chương trình cho vay với tổng quy mô 40.000 tỷ đồng, mức giảm lãi suất lên đến 2%/năm, hướng đến doanh nghiệp và người dân hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh. Sacombank triển khai thêm gói tín dụng 20.000 tỷ đồng dành cho khách hàng cá nhân, với mức giảm lãi suất từ 1,5-2%/năm.

MSB cũng công bố gói tín dụng 10.000 tỷ đồng dành cho khách hàng doanh nghiệp, áp dụng lãi suất cho vay bằng đồng Việt Nam từ 7,5%/năm, thấp hơn tối thiểu 2 điểm phần trăm/năm so với mức lãi suất thông thường.

Danh sách các NHTM điều chỉnh giảm lãi suất huy động ở ít nhất một kỳ hạn hoặc một hình thức gửi tiền, bao gồm: Agribank, BIDV, Vietcombank, VietinBank, LPBank, VietBank, BVBank, Bac A Bank, BaoViet Bank, OCB, HDBank, KienlongBank, Nam A Bank, NCB, Sacombank, TPBank, VPBank, ABBank, MBV, PVcomBank, SHB, MB, SeABank, Techcombank, PGBank, Saigonbank, GPBank, MSB, VietABank, Eximbank.

NHUNG NGUYỄN