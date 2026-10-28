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490 học sinh nhận học bổng Doraemon năm 2026

SGGPO

Ngày 28-10, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Kim Đồng, Quỹ học bổng Mèo máy thông minh (Quỹ Doraemon) đã tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm thành lập quỹ. Nhân dịp này, quỹ cũng trao học bổng Doraemon năm 2026 cho các em học sinh tiểu học và THCS có hoàn cảnh khó khăn, đạt thành tích tốt trong học tập.

Trao học bổng Doraemon năm 2026 cho các em học sinh. Ảnh: HÀ THU
Trao học bổng Doraemon năm 2026 cho các em học sinh. Ảnh: HÀ THU

Quỹ học bổng Mèo máy thông minh (Quỹ Doraemon) được thành lập năm 1996 từ nguồn vốn ban đầu là 1 tỷ đồng tiền bản quyền bộ sách Doraemon mà tác giả Fujiko F Fujio và Nhà xuất bản Shogakukan ủng hộ trẻ em Việt Nam. Trên cơ sở đó, Nhà xuất bản Kim Đồng góp thêm 1 tỷ đồng từ lợi nhuận xuất bản bộ truyện tranh Doraemon để thành lập quỹ.

Năm 2002, Nhà xuất bản Kim Đồng tiếp tục đóng góp thêm 1 tỷ đồng từ lợi nhuận tái bản bộ truyện Doraemon.

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Trao học bổng Doraemon năm 2026 cho các em học sinh. Ảnh: HÀ THU

Năm 2026, hội đồng quản lý quỹ thống nhất trao 490 suất học bổng (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng), với tổng kinh phí 490 triệu đồng, cho học sinh dân tộc thiểu số, học sinh mồ côi, con em thuộc hộ nghèo và cận nghèo, trẻ khuyết tật, mắc bệnh hiểm nghèo. Dù có hoàn cảnh khó khăn, các em đều nỗ lực học tập, rèn luyện và đạt kết quả học tập từ loại khá trở lên. Nhiều em giành giải thưởng ở các cuộc thi cấp quốc tế, quốc gia và cấp tỉnh, đồng thời có thành tích nổi bật trong hoạt động thể dục thể thao, công tác Đội và phong trào đọc sách.

Tham dự lễ kỷ niệm 30 năm thành lập quỹ, bà Katsumata Jitsuko - Tổng Giám đốc Fujiko Production, con gái cố tác giả Fujiko F Fujio chia sẻ niềm vui và xúc động khi mèo máy Doraemon đã trở thành một phần cuộc sống của nhiều thế hệ thiếu nhi Việt Nam. Bà cũng cảm ơn hội đồng quản lý quỹ đã giữ tinh thần nhân văn và tình cảm mà cố tác giả dành cho trẻ em Việt Nam.

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Trao học bổng Doraemon năm 2026 cho các em học sinh. Ảnh: HÀ THU

Bà Katsumata Jitsuko nhớ lại thời điểm năm 1996 cùng cố tác giả sang thăm Việt Nam và ký kết thành lập quỹ. “Nụ cười hồn hậu của cha tôi giữa vòng vây của các em nhỏ Việt Nam khiến tôi nhớ mãi”, bà nói.

Sau 30 năm hoạt động, quỹ đã trao 14.794 suất học bổng với tổng trị giá 11,5 tỷ đồng. Học bổng Doraemon đã trở thành nguồn động viên cho hàng ngàn tấm gương thiếu nhi Việt Nam vượt khó đạt thành tích tốt trong rèn luyện và học tập, góp phần khích lệ phong trào học tập và hoạt động Đội trên khắp mọi miền Tổ quốc, đặc biệt ở các tỉnh vùng sâu, vùng xa.

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LÂM NGUYÊN

Từ khóa

Fujiko F Fujio Doraemon Nhà xuất bản Kim Đồng Lễ kỷ niệm Suất học bổng Tỷ đồng

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