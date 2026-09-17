Trao học bổng, lan tỏa văn hóa đọc đến học sinh “đất võ” Bình Định

Sáng 17-9, tại Trường THPT số 1 An Nhơn (phường Bình Định, tỉnh Gia Lai) diễn ra lễ trao học bổng và tặng sách do nhà báo Văn Phong, công tác tại Báo Sài Gòn Giải Phóng, gửi đến học sinh khó khăn vượt khó học giỏi của nhà trường.

Video toàn cảnh lễ trao học bổng, quà và lan tỏa văn hóa đọc đến các em học sinh Trường THPT số 1 An Nhơn

Nhà báo Văn Phong là cựu học sinh Trường THPT số 1 An Nhơn. Lễ trao học bổng là dịp ông trở lại mái trường xưa, ôn kỷ niệm và động viên các em nỗ lực vượt khó, học tập tốt.

Dịp này, ông giới thiệu bộ sách 4 tập do mình sáng tác trong quá trình công tác tại Báo Sài Gòn Giải Phóng, mang tên Lên rừng xuống biển.

Nhà báo Văn Phong giới thiệu cuốn sách “Lên rừng xuống biển” đến các em học sinh

Bộ sách tập hợp nhiều bài viết từng đăng trên Báo Sài Gòn Giải Phóng và một số báo khác.

Nội dung phản ánh những vùng đất, trầm tích văn hóa dọc Duyên hải miền Trung, Đông Nam bộ và miền Nam; nhiều tác phẩm trong đó đã đoạt các giải báo chí lớn.

Trao quà, học bổng cho học sinh khó khăn

Theo nhà báo Văn Phong, từ nguồn kinh phí phát hành sách, ông trở lại những vùng đất từng công tác và các vùng quê còn khó khăn để trao học bổng, xe đạp, quà tặng cho học sinh, sinh viên.

Ông mong bộ sách góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp, động viên học sinh vùng khó vươn lên.

Nhà báo Văn Phong trò chuyện, động viên học sinh khuyết tật

Tại Trường THPT số 1 An Nhơn, nhà báo Văn Phong trao 20 suất học bổng, mỗi suất 1 triệu đồng, cho học sinh vượt khó học tập và học sinh khuyết tật; cùng sách Lên rừng xuống biển 4 và áo thun.

Các đại biểu cùng các em học sinh tại lễ trao học bổng, quà tặng

Tại chương trình, cô Văn Thị Thu Hạnh, Hiệu trưởng Trường THPT số 1 An Nhơn, cảm ơn nhà báo Văn Phong đã luôn hướng về mái trường xưa, trao những suất học bổng, món quà ý nghĩa cho học sinh khó khăn.

NGỌC OAI