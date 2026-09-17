Trao học bổng, lan tỏa văn hóa đọc đến học sinh “đất võ” Bình Định

Nhà báo Văn Phong là cựu học sinh Trường THPT số 1 An Nhơn. Lễ trao học bổng là dịp ông trở lại mái trường xưa, ôn kỷ niệm và động viên các em nỗ lực vượt khó, học tập tốt.
Dịp này, ông giới thiệu bộ sách 4 tập do mình sáng tác trong quá trình công tác tại Báo Sài Gòn Giải Phóng, mang tên Lên rừng xuống biển.
Bộ sách tập hợp nhiều bài viết từng đăng trên Báo Sài Gòn Giải Phóng và một số báo khác.
Nội dung phản ánh những vùng đất, trầm tích văn hóa dọc Duyên hải miền Trung, Đông Nam bộ và miền Nam; nhiều tác phẩm trong đó đã đoạt các giải báo chí lớn.
Theo nhà báo Văn Phong, từ nguồn kinh phí phát hành sách, ông trở lại những vùng đất từng công tác và các vùng quê còn khó khăn để trao học bổng, xe đạp, quà tặng cho học sinh, sinh viên.
Ông mong bộ sách góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp, động viên học sinh vùng khó vươn lên.
Tại Trường THPT số 1 An Nhơn, nhà báo Văn Phong trao 20 suất học bổng, mỗi suất 1 triệu đồng, cho học sinh vượt khó học tập và học sinh khuyết tật; cùng sách Lên rừng xuống biển 4 và áo thun.
Tại chương trình, cô Văn Thị Thu Hạnh, Hiệu trưởng Trường THPT số 1 An Nhơn, cảm ơn nhà báo Văn Phong đã luôn hướng về mái trường xưa, trao những suất học bổng, món quà ý nghĩa cho học sinh khó khăn.