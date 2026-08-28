Doraemon hội tụ tại Hikari, mang thế giới tuổi thơ đến gần hơn với người dân Bình Dương

Ngày 27-8, Công ty TNHH Becamex Tokyu chính thức khai mạc sự kiện “Biệt Đội Doraemon hội tụ tại Hikari” tại khu Thương mại Hikari, đường Lý Thái Tổ, phường Bình Dương, TPHCM. Đây là lần đầu tiên sự kiện mang thế giới Doraemon đến gần hơn với cộng đồng tại khu vực Bình Dương, nhân dịp sinh nhật nhân vật Doraemon vào ngày 3-9.

Ông Hirata Shuji, Tổng Giám đốc Công ty TNHH BECAMEX TOKYU với nghi thức khai mạc sự kiện “Biệt Đội Doraemon hội tụ tại Hikari

Sự kiện diễn ra từ ngày 27-8 đến 27-9 tại khu Thương mại Hikari, mở cửa hàng ngày từ 9 giờ đến 22 giờ và miễn phí tham quan.

18 mô hình Doraemon xuất hiện tại Hikari

Điểm nhấn của sự kiện là mô hình Doraemon cao khoảng 3m cùng 18 tượng Doraemon cao 1,5m với nhiều tạo hình khác nhau. Các mô hình được bố trí tại nhiều vị trí trong khuôn viên Hikari, tạo thành hành trình khám phá và chụp ảnh dành cho khách tham quan ở nhiều độ tuổi.

Các mô hình được bố trí tại nhiều vị trí trong khuôn viên Hikari, tạo thành hành trình khám phá và chụp ảnh dành cho khách tham quan ở nhiều độ tuổi

Theo đơn vị tổ chức, việc đưa các mô hình Doraemon đến Hikari không chỉ tạo thêm không gian vui chơi, giải trí cho cộng đồng mà còn mang đến cơ hội để người hâm mộ gặp gỡ những hình ảnh quen thuộc gắn liền với tuổi thơ.

Chiếu miễn phí phim Doraemon ngoài trời

Trong khuôn khổ chương trình, bộ phim “Doraemon: Lâu Đài Dưới Đáy Biển” phiên bản lồng tiếng Việt, phát hành năm 2026, sẽ được trình chiếu miễn phí tại khu vực ngoài trời của Hikari vào hai ngày 6-9 và 13-9.

Mô hình Doraemon tạo không gian vui chơi, giải trí kết nối cộng đồng

Hoạt động chiếu phim được kỳ vọng tạo thêm điểm nhấn cho chuỗi trải nghiệm, đặc biệt với các gia đình có trẻ nhỏ và những người yêu thích chú mèo máy đến từ tương lai.

Quà lưu niệm phiên bản giới hạn

Bên cạnh các hoạt động tham quan và chụp ảnh, sự kiện còn giới thiệu bộ sưu tập quà lưu niệm hợp tác độc quyền giữa Doraemon và Becamex Toky

Các sản phẩm gồm áo thun với họa tiết Doraemon đặc biệt, túi tote in hình Doraemon phiên bản giới hạn và móc khóa kỷ niệm dành tặng khách chụp ảnh cùng mô hình Doraemon.

Thời gian tổ chức kéo dài một tháng, “Biệt Đội Doraemon hội tụ tại Hikari” hướng đến việc tạo nên một không gian vui chơi, trải nghiệm và kết nối cộng đồng, đồng thời đưa hình ảnh nhân vật Doraemon đến gần hơn với người dân và du khách tại khu vực Bình Dương.

XUÂN THI