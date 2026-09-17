Giáo dục

Chuyện học đường

Phụ huynh vào lớp bọc chân bàn giúp con có môi trường học tập an toàn

SGGPO

Tuần qua, phụ huynh học sinh lớp 2/4, Trường Tiểu học Chi Lăng (phường Thông Tây Hội, TPHCM) đã vào lớp bọc từng chiếc chân bàn, chân ghế nhằm giúp học sinh có môi trường học tập an toàn. 

Phụ huynh học sinh lớp 2/4, Trường Tiểu học Chi Lăng (phường Thông Tây Hội, TPHCM) bọc chân bàn, chân ghế giúp học sinh có môi trường học tập an toàn.
Phụ huynh học sinh lớp 2/4, Trường Tiểu học Chi Lăng (phường Thông Tây Hội, TPHCM) bọc chân bàn, chân ghế giúp học sinh có môi trường học tập an toàn.

Việc vào lớp bọc chân bàn, chân ghế được tập thể phụ huynh học sinh lớp 2/4, Trường Tiểu học Chi Lăng nhất trí cao và thực hiện trên tinh thần tự nguyện, qua đó góp phần tạo ra môi trường học tập an toàn cho học sinh.

1789624591704_1942578170448366397_6911104309933937185_973dbc67ede92c73f8726018fcb16a9e.jpg
Phụ huynh học sinh lớp 2/4, Trường Tiểu học Chi Lăng (phường Thông Tây Hội, TPHCM) bọc chân bàn, chân ghế giúp học sinh có môi trường học tập an toàn.

Trước đó, nhà trường đã tiến hành rà soát, sơn sửa tất cả bàn, ghế, đảm bảo an toàn cho học sinh trước khi bước vào năm học mới. Bàn ghế của học sinh Trường Tiểu học Chi Lăng là loại bàn, ghế rời; mỗi học sinh có một bộ bàn, ghế riêng, thuận tiện trong việc di chuyển hoặc phục vụ hoạt động học tập cá nhân của các em.

Tuy nhiên, với mong muốn được góp sức cùng nhà trường trong việc tạo ra môi trường học tập an toàn cho học sinh, phụ huynh học sinh lớp 2/4 đã tự nguyện vào lớp bọc chân bàn, chân ghế bằng các miệng đệm bằng vải.

"Có người góp vải, người góp kéo, người bỏ công. Mỗi người một việc nên ai cũng vui và cảm thấy việc mình làm có ý nghĩa. Qua việc phối hợp cùng nhau, tập thể phụ huynh thêm gắn kết, chia sẻ nhiều ý tưởng đối với việc đồng hành cùng con trong năm học", một phụ huynh học sinh cho biết.

Tin liên quan
THU TÂM

Từ khóa

phụ huynh học tập an toàn

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.081

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.8334.185 sggponline@sggp.org.vn