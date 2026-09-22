Học sinh không dám đến phòng tư vấn tâm lý học đường vì mặc cảm

Tại Hội thảo “Chăm sóc sức khỏe tâm thần cho trẻ em trong bối cảnh mới”, các chuyên gia đều cho rằng, trong bối cảnh môi trường gia đình, nhà trường đang biến đổi nhanh chóng, trẻ em và vị thành niên phải đối mặt với nhiều áp lực đa chiều nhưng ngại đến phòng tư vấn tâm lý học đường

Cán bộ quản lý trường học, chuyên gia tư vấn tâm lý tham gia Hội thảo “Chăm sóc sức khỏe tâm thần cho trẻ em trong bối cảnh mới”

Sáng 22-9, tại Nhà khách Văn phòng Quốc hội tại TPHCM, hơn 130 cán bộ quản lý trường học, chuyên gia tư vấn tâm lý, đại diện các tổ chức xã hội đã tham gia Hội thảo “Chăm sóc sức khỏe tâm thần cho trẻ em trong bối cảnh mới” do Hội Khoa học Tâm lý – Giáo dục TPHCM phối hợp với Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TPHCM, Tổ chức Save the Children và Tổ chức Saigon Children’s Charity CIO tổ chức .

TS. Giang Thiên Vũ - Trường Đại học Sư phạm TPHCM và các cộng sự đã thực hiện khảo sát sức khỏe tâm thần đối với 409 học sinh từ 12-18 tuổi và 26 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên tư vấn tâm lý tại các trường phổ thông trên địa bàn TPHCM vào tháng 5-2026.

Kết quả khảo sát cho thấy, có đến 75,1% học sinh chưa từng đến phòng tư vấn tâm lý tại trường.

"Trường nói trường có phòng tư vấn tâm lý nhưng học sinh không biết trường mình có phòng tư vấn tâm lý. Nhiều trường hợp học sinh biết trường có phòng tư vấn tâm lý nhưng phòng tư vấn tâm lý đặt cạnh phòng hiệu trưởng, cạnh hội trường có nhiều người ra vào thường xuyên nên các em không dám tìm đến. Ngoài ra, từ cách đặt tên phòng tư vấn là “phòng tư vấn tâm lý” khiến học sinh sợ nếu bước vào sẽ bị bạn kỳ thị nên không đến", TS. Giang Thiên Vũ bày tỏ.

TS. Giang Thiên Vũ - Trường Đại học Sư phạm TPHCM, nêu thực tế có hơn 75% học sinh chưa từng đến phòng tư vấn tâm lý tại trường học

Ở góc độ khác, TS. Phan Thị Cẩm Giang, Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn, đặt câu hỏi: "Hàng năm các trường đại học đào tạo cả trăm nhân lực về tư vấn tâm lý, nhưng các trường phổ thông luôn thiếu nhân lực tư vấn tâm lý có chuyên môn. Trong khi đó, nhân viên tư vấn tâm lý ở các trường phổ thông hiện nay hầu hết là kiêm nhiệm, một số công tác chuyên môn cần được đào tạo bài bản, có kinh nghiệm thực tế trước khi triển khai, chưa kể một số quy định về đạo đức, nghiệp vụ nhưng chưa được thực hiện phù hợp".

Từ góc độ thực tế, TS. Nguyễn Hữu Long, Trường Đại học Mở TPHCM chia sẻ, hầu hết học sinh khi có vấn đề khó khăn thường tìm đến người các em tin tưởng chứ không phải chuyên gia, thầy, cô làm công tác tư vấn tâm lý. Trong đó, các em sẽ tìm đến giáo viên bộ môn trước rồi mới đến thầy, cô phụ trách công tác tư vấn tâm lý và giáo viên chủ nhiệm.

Cán bộ quản lý trường học, chuyên gia tư vấn tâm lý tham gia Hội thảo “Chăm sóc sức khỏe tâm thần cho trẻ em trong bối cảnh mới”

Bà Mai Thị Ngọc Mai, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ Quyền trẻ em Việt Nam, Chủ tịch Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TPHCM nhận định, học sinh phổ thông hiện nay nói riêng, trẻ em nói chung đang đối mặt với nhiều vấn đề về tâm lý do ảnh hưởng của bối cảnh, môi trường sống và tác động của mạng xã hội.

Trong bối cảnh đó, các em cần có có người lắng nghe, đồng hành, kịp thời chia sẻ và hỗ trợ về tâm lý. Nhu cầu đó đòi hỏi sự phối hợp của nhà trường, gia đình và các tổ chức xã hội, chứ không chỉ là nhiệm vụ của trường học.

THU TÂM