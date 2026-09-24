Hơn 2.000 người hòa nhịp “Vũ điệu tự hào” tại TDTU

Sáng 24-9, 16 đội sinh viên đại diện 16 Khoa của Trường ĐH Tôn Đức Thắng (TDTU) cùng tranh tài tại cuộc thi Flashmob “TDTU Rise Up - Vũ điệu tự hào”, tạo nên không khí sôi động trong dịp chào mừng 29 năm Ngày thành lập trường.

Phần trình diễn của đội thi Khoa Ngoại ngữ TDTU tại hội thi.

Cuộc thi diễn ra tại Nhà thi đấu TDTU, thu hút hơn 2.000 giảng viên, viên chức, sinh viên và cựu sinh viên trực tiếp theo dõi, cổ vũ. Tổng giá trị giải thưởng 50 triệu đồng.

Không chỉ tranh tài về vũ đạo, 16 đội thi xây dựng những câu chuyện, ý tưởng riêng thông qua âm nhạc, đội hình và cách dàn dựng. Các tiết mục chuyển tải hình ảnh tuổi trẻ, tinh thần đoàn kết, tình yêu quê hương, đất nước và khát vọng của sinh viên TDTU.

Để có những phút trình diễn trên sân khấu, các đội trải qua quá trình xây dựng ý tưởng và nhiều giờ tập luyện. Mỗi thành viên có cá tính, thế mạnh riêng nhưng khi bước vào một tiết mục tập thể, sự đồng đều về động tác, phối hợp đội hình, tính kỷ luật và tinh thần đồng đội trở thành những yếu tố quan trọng.

PGS-TS Trần Trọng Đạo, Hiệu trưởng TDTU, phát biểu tại sự kiện.

Phát biểu khai mạc cuộc thi, PGS-TS Trần Trọng Đạo, Hiệu trưởng TDTU, nhấn mạnh rằng 29 năm là một hành trình đáng tự hào, được tạo nên từ nỗ lực, tâm huyết và khát vọng của nhiều thế hệ giảng viên, viên chức, người lao động và người học tại Trường. Đồng thời, chia sẻ điều ông cảm nhận rõ khi nhìn xuống Nhà thi đấu là sức trẻ của TDTU được thể hiện qua ánh mắt, nụ cười, sự tự tin và nguồn năng lượng của sinh viên.

“Mỗi người có thể có một ước mơ riêng, nhưng chúng ta cùng có một TDTU để tự hào. Mỗi người có thể đi một con đường riêng, nhưng hôm nay chúng ta cùng chung một nhịp - nhịp của tuổi trẻ, của đoàn kết và khát vọng vươn lên”, PGS-TS Trần Trọng Đạo chia sẻ.

Phần trình diễn của Đội thi đến từ Khoa Luật TDTU.

Hiệu trưởng TDTU cũng mong muốn tinh thần “TDTU Rise Up” không dừng lại khi âm nhạc kết thúc mà tiếp tục được thể hiện trong hành trình phía trước, khi thầy và trò cùng học tập, đổi mới, sáng tạo và đóng góp vào sự phát triển bền vững của nhà trường. Ông gửi gắm đến sinh viên TDTU thông điệp: “Vươn lên bằng năng lực. Tỏa sáng bằng bản sắc. Đi xa bằng sức mạnh của tập thể”.

Sau gần 4 giờ tranh tài sôi nổi, kết quả chung kết Cuộc thi nhảy Flashmob “TDTU Rise Up - Vũ điệu tự hào”, giải nhất Bảng A thuộc về Khoa Toán - Thống kê; nhất Bảng B thuộc về Khoa Khoa học thể thao.

Kết quả chung kết Cuộc thi nhảy Flashmob “TDTU Rise Up - Vũ điệu tự hào”

Lê Thị Hoài Trâm, sinh viên ngành Kinh doanh thể thao và Quản lý sự kiện, khoa Khoa học thể thao, chia sẻ: “Để có vài phút biểu diễn trên sân khấu, tụi em đã cùng nhau tập luyện nhiều ngày, có hôm tập đến tối muộn. Khó nhất là mỗi bạn có lịch học khác nhau nên phải sắp xếp thời gian để cả đội tập đầy đủ và đều động tác. Nhưng càng tập, mọi người càng hiểu và gắn kết với nhau hơn. Với em, kết quả hay giải thưởng rất đáng vui, nhưng điều đáng nhớ nhất là được cùng các bạn đại diện cho khoa tham gia ngày hội của trường. Đây chắc chắn sẽ là một kỷ niệm đẹp trong quãng đời sinh viên”.

Không khí tại Nhà thi đấu TDTU sáng 24-9.

Theo Ban tổ chức, “TDTU Rise Up - Vũ điệu tự hào” tiếp nối cuộc thi Flashmob năm 2025 với chủ đề “TDTU - Bừng sáng khát vọng”. Hoạt động năm nay diễn ra đúng ngày 24-9, chào mừng 29 năm Ngày thành lập Trường ĐH Tôn Đức Thắng (24-9-1997 - 24-9-2026), đồng thời hướng tới dấu mốc 30 năm thành lập Trường vào năm 2027.

CÔNG CHƯƠNG