Tổng thống Pháp tuyên bố mạnh tay với biểu tình bạo lực

Kênh Euronews (Pháp) đưa tin ngày 18-10 (giờ địa phương), Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố sẽ truy cứu trách nhiệm “những kẻ âm mưu lật đổ nền Cộng hòa” sau khi các cuộc biểu tình biến thành bạo loạn tại các thành phố lớn hôm 17-10.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: FRANCE 24

Trong một bài phát biểu trên truyền hình, Tổng thống Pháp khẳng định "không gì có thể biện minh" cho những hành động bạo loạn trên khắp nước Pháp. Trong đó, vụ việc người biểu tình phóng hỏa tòa thị chính hơn 140 năm tuổi ở thành phố Limoges, khiến công trình lịch sử này gần như bị phá hủy hoàn toàn.

Tổng thống Emmanuel Macron thừa nhận người dân thất vọng, phẫn nộ trước tình trạng bất ổn, nhưng nhấn mạnh cần phân biệt giữa biểu tình ôn hòa vì “những yêu cầu chính đáng” với lợi dụng biểu tình để phá hoại và cướp bóc.

Ngày 17-10, nhiều người đã tập trung biểu tình tại các thành phố lớn của Pháp, phản đối tình trạng chi phí sinh hoạt cao và điều kiện học tập ngày càng đi xuống. Những cuộc biểu tình ban đầu diễn ra ôn hòa nhưng sau đó đã biến thành bạo loạn, cướp bóc, đốt phá.

Nhà chức trách Pháp ngày 18-10 đã bắt tay khắc phục hậu quả của tình trạng tàn phá trên diện rộng do những cuộc biểu tình bạo lực gây ra. Kênh France 24 (Pháp) dẫn nguồn tin từ Bộ Nội vụ Pháp cho biết gần 2.400 người đã bị bắt giữ và gần 1.000 cảnh sát, hiến binh bị thương. Bộ trưởng Nội vụ Pháp Laurent Nunez xác nhận khoảng 500 cảnh sát, lính cứu hỏa và nhân viên cấp cứu đã bị thương trong những cuộc biểu tình. Theo Liên đoàn Bán lẻ và Thương mại, khoảng 1.500 cơ sở kinh doanh bị hư hại, gây thiệt hại ước tính lên tới hàng trăm triệu Euro.

Văn phòng Thủ tướng Pháp cho biết Thủ tướng Sebastien Lecornu sẽ chủ trì cuộc họp khẩn cấp của các bộ trưởng trong ngày 19-10 để xem xét vấn đề bảo hiểm, hỗ trợ các cửa hàng bị ảnh hưởng và truy tố những đối tượng thực hiện các hành vi bạo lực.

MINH CHÂU